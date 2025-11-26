Рейтинг@Mail.ru
07:52 26.11.2025 (обновлено: 11:00 26.11.2025)
Премьер Албании слушал выступление Зеленского, схватившись за голову
в мире, албания, украина, владимир зеленский, эди рама, андерс фог расмуссен, нато, оон
В мире, Албания, Украина, Владимир Зеленский, Эди Рама, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, ООН
Премьер-министр Албании Эди Рама. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Премьер Албании Эди Рама слушал выступление Владимира Зеленского перед представителями стран "коалиции желающих", схватившись за голову.
Зеленский во вторник опубликовал в своем Telegram-канале видеовыступление на встрече "коалиции желающих", которая проходила в формате видеоконференции. На кадрах видно, что премьер Албании большую часть выступления Зеленского держится за голову. Под конец выступления он убрал руку и сидел, опустив голову. Его лица при этом видно не было.
"Коалиция желающих" представляет собой группу стран, нацеленных на усиление поддержки Украины. Образовалась в марте 2025 года.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью испанской газете Mundo назвал "коалицию желающих" "коалицией ожидающих", подчеркнув, что ее участники не добились никакого прогресса. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник ранее жаловался на то, что союзники прислушиваются к Украине все меньше.
Макрон высказался против ограничения численности ВСУ
В миреАлбанияУкраинаВладимир ЗеленскийЭди РамаАндерс Фог РасмуссенНАТОООН
 
 
