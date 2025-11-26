https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057563418.html
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
Во время видеообращения к украинцам из носа Владимира Зеленского вылетела неизвестная субстанция белого цвета. РИА Новости, 26.11.2025
Из носа Зеленского во время видеообращения вылетело белое вещество