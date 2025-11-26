Рейтинг@Mail.ru
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 26.11.2025 (обновлено: 11:08 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057563418.html
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто - РИА Новости, 26.11.2025
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто
Во время видеообращения к украинцам из носа Владимира Зеленского вылетела неизвестная субстанция белого цвета. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:49:00+03:00
2025-11-26T11:08:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057586309_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e27df95f7aa018d05cf64e3614a61456.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057560504.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Из носа Зеленского выпало что-то белое во время обращения
Из носа Зеленского выпало что-то белое во время обращения
2025-11-26T01:49
true
PT0M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057586309_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b550c9b43d15ec6d1679becfb052a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Из Зеленского во время обращения к украинцам вылетело нечто

Из носа Зеленского во время видеообращения вылетело белое вещество

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Во время видеообращения к украинцам из носа Владимира Зеленского вылетела неизвестная субстанция белого цвета.
Казус с Зеленским случился, когда он говорил о мирной инициативе США, необходимости "координации с партнерами" и заявлял о том, что расслабляться сейчас нельзя.
На Украине не раз заявляли, что глава киевского режима употребляет запрещенные вещества, а информированные источники сообщали, что брат главы его офиса Андрея Ермака Денис Ермак занимается доставкой наркотиков руководству страны.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Журналист раскрыл, как в США обидели Зеленского
01:06
 
В миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала