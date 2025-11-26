Рейтинг@Mail.ru
Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
12:25 26.11.2025 (обновлено: 13:19 26.11.2025)
Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам встречи в Бишкеке
в мире, бишкек, киргизия, владимир путин, россия, александр лукашенко, садыр жапаров, одкб
В мире, Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Россия, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, ОДКБ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами в Бишкеке. 26 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами в Бишкеке. 26 ноября 2025
БИШКЕК, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам переговоров в Бишкеке подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства в условиях стремительно меняющегося мира.
В программном документе поставлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Лидеры государств провели переговоры в среду в государственной резиденции "Ынтымак Ордо".
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров обсудили развитие отношений России и Киргизии
В миреБишкекКиргизияВладимир ПутинРоссияАлександр ЛукашенкоСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала