Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российские деньги, которыми якобы, по заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, может распоряжаться Европа, по сути захвачены представителями стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы вдумайтесь, что человек говорит. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами, вот теми самыми денежными средствами, которые находятся сейчас на счетах, которые захвачены, ну, по сути-то, захвачены представителями стран Европейского Союза", - сказала Захарова в эфире радио Спутник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.