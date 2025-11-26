Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах - РИА Новости, 26.11.2025
15:42 26.11.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах - РИА Новости, 26.11.2025
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
Российские деньги, которыми якобы, по заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, может распоряжаться Европа, по сути захвачены представителями стран... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:42:00+03:00
2025-11-26T15:42:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
россия
франция
европа
в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, Санкции в отношении России
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах

Захарова: из слов Макрона про активы можно понять, что деньги РФ захвачены

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Российские деньги, которыми якобы, по заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, может распоряжаться Европа, по сути захвачены представителями стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы вдумайтесь, что человек говорит. Он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами, вот теми самыми денежными средствами, которые находятся сейчас на счетах, которые захвачены, ну, по сути-то, захвачены представителями стран Европейского Союза", - сказала Захарова в эфире радио Спутник.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Италия встала на сторону Бельгии в вопросе активов России, заявил Франкен
Вчера, 04:26
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы, чтобы российскими замороженными активами распоряжались именно европейцы.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41
 
В миреРоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearСанкции в отношении России
 
 
