"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, проиграл итальянскому "Ювентусу" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в норвежском Будё и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3. У хозяев отличились Уле Дидрик Бломберг (27-я минута) и Сондре Брунстад Фет (87), реализовавший пенальти. У итальянцев голы на свой счет записали Лоис Опенда (48), Уэстон Маккенни (59) и Джонатан Дэвид (90+1).

Хайкин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком и совершил 12 сейвов.

"Ювентус" (6 очков) одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 21-ю строчку в турнирной таблице. "Будё-Глимт" (2), впервые выступающий в основной стадии Лиги чемпионов, занимает 31-е место.