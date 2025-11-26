Рейтинг@Mail.ru
"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/yuventus-2057559614.html
"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов
"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов
Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, проиграл итальянскому "Ювентусу" в матче пятого тура основного... РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T01:00:00+03:00
2025-11-26T01:00:00+03:00
футбол
спорт
лоис опенда
никита хайкин
уэстон маккени
ювентус
будё-глимт
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057555680_0:111:2047:1262_1920x0_80_0_0_3541b8e0e8d94f32237733db1a05427c.jpg
/20251126/chelsi-2057559417.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057555680_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_171fdf549f5e7ba4e6b0ff39a0b4c625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лоис опенда, никита хайкин, уэстон маккени, ювентус, будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Лоис Опенда, Никита Хайкин, Уэстон Маккени, Ювентус, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" Спаллетти в ЛЧ, Хайкин совершил 12 сейвов

"Будё-Глимт" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов, Хайкин совершил 12 сейвов

© Getty Images / Daniele Badolato - Juventus FCЛучано Спаллетти
Лучано Спаллетти - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Getty Images / Daniele Badolato - Juventus FC
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт", за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, проиграл итальянскому "Ювентусу" в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла в норвежском Будё и завершилась поражением хозяев со счетом 2:3. У хозяев отличились Уле Дидрик Бломберг (27-я минута) и Сондре Брунстад Фет (87), реализовавший пенальти. У итальянцев голы на свой счет записали Лоис Опенда (48), Уэстон Маккенни (59) и Джонатан Дэвид (90+1).
Лига чемпионов УЕФА
25 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
2 : 3
Ювентус
27‎’‎ • Ole Blomberg
(Каспер Ваартс Хуг)
87‎’‎ • Sondre Brunstad Fet (П)
48‎’‎ • Лои Опенда
59‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Фабио Миретти)
90‎’‎ • Джонатан Дэвид
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хайкин вышел в стартовом составе и отыграл матч целиком и совершил 12 сейвов.
"Ювентус" (6 очков) одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на 21-ю строчку в турнирной таблице. "Будё-Глимт" (2), впервые выступающий в основной стадии Лиги чемпионов, занимает 31-е место.
В следующем туре "Будё-Глимт" в гостях сыграет с немецкой "Боруссией" из Дортмунда 10 декабря, а "Ювентус" в тот же день примет кипрский "Пафос".
Футболисты Челси в матче ЛЧ против Барселоны - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Челси" разгромил "Барселону" в матче Лиги чемпионов
26 ноября, 00:59
 
ФутболСпортЛоис ОпендаНикита ХайкинУэстон МаккениЮвентусБудё-ГлимтЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала