Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год

"Обязанность касается транспортного налога, налога на землю и недвижимость. Однако по закону определенные категории граждан освобождаются от этого или платят не полностью", - указал он.

Большинство работающих имеют право на стандартные вычеты. Кроме того, всем россиянам положен социальный вычет за лечение, обучение, благотворительность, траты на накопительную пенсию за себя и близких. Можно вернуть до 260 тысяч рублей при покупке жилья, а также получить вычет при продаже имущества.