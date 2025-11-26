https://ria.ru/20251126/yurist-2057421518.html
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год
Оплата имущественных налогов за 2024 год должна быть совершена до 1 декабря 2025 года. Однако у многих плательщиков есть льготы и вычеты, о которых они не... РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Оплата имущественных налогов за 2024 год должна быть совершена до 1 декабря 2025 года. Однако у многих плательщиков есть льготы и вычеты, о которых они не подозревают, рассказал агентству "Прайм"
генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
"Обязанность касается транспортного налога, налога на землю и недвижимость. Однако по закону определенные категории граждан освобождаются от этого или платят не полностью", - указал он.
Большинство работающих имеют право на стандартные вычеты. Кроме того, всем россиянам положен социальный вычет за лечение, обучение, благотворительность, траты на накопительную пенсию за себя и близких. Можно вернуть до 260 тысяч рублей при покупке жилья, а также получить вычет при продаже имущества.
Отдельным категориям граждан полагается вычет по земельному налогу на величину кадастровой цены 600 квадратных метров участка.
Полное освобождение от имущественных налогов полагается Героям СССР
и России
, участникам Великой отечественной войны, военнослужащим и ряду других категорий.
Подробнее о льготах по транспортному налогу и некоторых других лучше узнать на сайте местного отделения ФНС
. Там же можно подать заявление на льготы и вычеты, заключил Голощапов
.