Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год - РИА Новости, 26.11.2025
02:17 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/yurist-2057421518.html
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год - РИА Новости, 26.11.2025
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год
Оплата имущественных налогов за 2024 год должна быть совершена до 1 декабря 2025 года. Однако у многих плательщиков есть льготы и вычеты, о которых они не... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T02:17:00+03:00
2025-11-26T02:17:00+03:00
экономика
андрей голощапов
налоги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_17fa31dd7812c4617eebdeab5c943057.jpg
https://ria.ru/20251121/nalogi-2056462308.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955513003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35e1ec3af1007c4e5339811dcd20a2e8.jpg
1920
1920
true
экономика, андрей голощапов, налоги
Экономика, Андрей Голощапов, Налоги
Юрист перечислил малоизвестные льготы по налогу за 2024 год

Голощапов: определенные категории граждан освобождаются от некоторых налогов

© iStock.com / fizkes
Рассчет налога
© iStock.com / fizkes
Рассчет налога . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Оплата имущественных налогов за 2024 год должна быть совершена до 1 декабря 2025 года. Однако у многих плательщиков есть льготы и вычеты, о которых они не подозревают, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.
"Обязанность касается транспортного налога, налога на землю и недвижимость. Однако по закону определенные категории граждан освобождаются от этого или платят не полностью", - указал он.
Большинство работающих имеют право на стандартные вычеты. Кроме того, всем россиянам положен социальный вычет за лечение, обучение, благотворительность, траты на накопительную пенсию за себя и близких. Можно вернуть до 260 тысяч рублей при покупке жилья, а также получить вычет при продаже имущества.
Отдельным категориям граждан полагается вычет по земельному налогу на величину кадастровой цены 600 квадратных метров участка.
Полное освобождение от имущественных налогов полагается Героям СССР и России, участникам Великой отечественной войны, военнослужащим и ряду других категорий.
Подробнее о льготах по транспортному налогу и некоторых других лучше узнать на сайте местного отделения ФНС. Там же можно подать заявление на льготы и вычеты, заключил Голощапов.
ЭкономикаАндрей ГолощаповНалоги
 
 
