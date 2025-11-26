https://ria.ru/20251126/vzryv-2057572647.html
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 26.11.2025
