Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vystavka-2057722867.html
В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек
В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек - РИА Новости, 26.11.2025
В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек
29 и 30 ноября в МВЦ "Крокус Экспо" состоится выставка-пристройство бездомных кошек из приютов, организованная совместно с региональной общественной... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:44:00+03:00
2025-11-26T14:44:00+03:00
общество
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057716729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e1986a6e74aa1afe64dbacc156f9007.jpg
https://ria.ru/20250920/kak-opredelit-vozrast-koshki-2043209210.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057716729_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_354c742547dd432004f5e217bd1e9cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красногорск
Общество, Красногорск
В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек

В Красногорске 29 и 30 ноября пройдет выставка-пристройство бездомных кошек

© Фото предоставлено РОО "Найди друга"Winter Cat Show
Winter Cat Show - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
Winter Cat Show
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. 29 и 30 ноября в МВЦ "Крокус Экспо" состоится выставка-пристройство бездомных кошек из приютов, организованная совместно с региональной общественной организацией содействия защите животного мира (РОО) "Найди друга". Выставка Winter Cat Show объединит питомцев и их владельцев, профессиональных заводчиков и фелинологов, а также всех неравнодушных к братьям нашим меньшим из семейства кошачьих. На выставке будут представлены кошки популярных и редких пород, таких как чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс, норвежская лесная и других.
Главным событием станет шоу‑экспертиза кошек с участием породистых животных из ведущих питомников страны, в том числе призёров национальных и международных конкурсов. Посетители смогут наблюдать за ходом вынесения оценок судьями и присуждением призовых в режиме реального времени.
В течение двух дней гостей ждут мастер‑классы, конкурсы и активности для детей (аквагрим, "изо‑студия"); тематическая зона, где юные гости смогут познакомиться с разными видами домашних животных, узнать о них интересные факты и о правилах их содержания; консультации специалистов по уходу за питомцами.
Профессиональные фелинологи и другие квалифицированные специалисты поделятся информаций по уходу, питанию и предоставят консультации по породам. Будет работать ветеринарный кабинет.
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"Winter Cat Show
Winter Cat Show
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
1 из 3
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"Winter Cat Show
Winter Cat Show
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
2 из 3
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"Winter Cat Show
Winter Cat Show
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
3 из 3
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
1 из 3
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
2 из 3
Winter Cat Show
© Фото предоставлено РОО "Найди друга"
3 из 3
В зоне выставки-пристройства, организованной совместно с региональной общественной организацией содействия защите животного мира (РОО) "Найди друга", будет возможность совершить доброе дело и стать настоящим спасителем для обездоленных "хвостиков", подарив им новый дом.
Для всех, кто интересуется породистыми котиками, владельцы питомников и заводчики проведут знакомство со своими подопечными. Это поможет определиться с выбором: чей характер, вид и нрав подходит для будущего хозяина больше всего. Все породы котят, представленные на выставке, подтверждены родословной и стандартами международных систем; заводчики проходят строгий отбор.
Каждый новый владелец получит стартовый набор со всем необходимым для котёнка. Чтобы забрать понравившегося "хвостика" домой, необходимо иметь при себе паспорт.
Winter Cat Show пройдет 29 и 30 ноября с 10:00 до 19:00 в МВЦ "Крокус Экспо", г.Красногорск, ул.Международная, д. 18, павильон 2, зал 9.
Вход бесплатный. Необходима регистрация по ссылке; на одну почту можно оформить не более двух билетов.
Сколько лет кошке - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Как определить возраст кошки: методы и таблица с расчетами
20 сентября, 17:07
 
ОбществоКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала