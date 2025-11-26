В Красногорске пройдет выставка-пристройство бездомных кошек

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. 29 и 30 ноября в МВЦ "Крокус Экспо" состоится выставка-пристройство бездомных кошек из приютов, организованная совместно с региональной общественной организацией содействия защите животного мира (РОО) "Найди друга". Выставка Winter Cat Show объединит питомцев и их владельцев, профессиональных заводчиков и фелинологов, а также всех неравнодушных к братьям нашим меньшим из семейства кошачьих. На выставке будут представлены кошки популярных и редких пород, таких как чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс, норвежская лесная и других.

Главным событием станет шоу‑экспертиза кошек с участием породистых животных из ведущих питомников страны, в том числе призёров национальных и международных конкурсов. Посетители смогут наблюдать за ходом вынесения оценок судьями и присуждением призовых в режиме реального времени.

В течение двух дней гостей ждут мастер‑классы, конкурсы и активности для детей (аквагрим, "изо‑студия"); тематическая зона, где юные гости смогут познакомиться с разными видами домашних животных, узнать о них интересные факты и о правилах их содержания; консультации специалистов по уходу за питомцами.

Профессиональные фелинологи и другие квалифицированные специалисты поделятся информаций по уходу, питанию и предоставят консультации по породам. Будет работать ветеринарный кабинет.

В зоне выставки-пристройства, организованной совместно с региональной общественной организацией содействия защите животного мира (РОО) "Найди друга", будет возможность совершить доброе дело и стать настоящим спасителем для обездоленных "хвостиков", подарив им новый дом.

Для всех, кто интересуется породистыми котиками, владельцы питомников и заводчики проведут знакомство со своими подопечными. Это поможет определиться с выбором: чей характер, вид и нрав подходит для будущего хозяина больше всего. Все породы котят, представленные на выставке, подтверждены родословной и стандартами международных систем; заводчики проходят строгий отбор.

Каждый новый владелец получит стартовый набор со всем необходимым для котёнка. Чтобы забрать понравившегося "хвостика" домой, необходимо иметь при себе паспорт.

Winter Cat Show пройдет 29 и 30 ноября с 10:00 до 19:00 в МВЦ "Крокус Экспо", г.Красногорск, ул.Международная, д. 18, павильон 2, зал 9.