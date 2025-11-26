Рейтинг@Mail.ru
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
17:53 26.11.2025
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ
Российские следователи предъявили обвинение командиру 108-го штурмового батальона ВСУ, использовавшему отравляющие вещества при обстреле ДНР, где пострадали 16... РИА Новости, 26.11.2025
происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ

СК РФ предъявил обвинение командиру ВСУ, применившему отравляющие вещества в ДНР

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинение командиру 108-го штурмового батальона ВСУ, использовавшему отравляющие вещества при обстреле ДНР, где пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявлено обвинение командиру 108 отдельного штурмового батальона, входящего в состав 59 штурмовой мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины капитану Сергею Филимонову", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пленный рассказал о приказе, данном командирами ВСУ при отступлении
25 ноября, 08:20
Он обвиняется по статьям о жестоком обращение с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и о покушении на убийство двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
По данных следствия, 15 марта военнослужащие 108 отдельного штурмового батальона под руководством Филимонова для массового отравления населения с помощью БПЛА ударного типа, снаряженных стеклянными колбами с запрещенным отравляющем веществом удушающего действия, обстреляли населенный пункт Желанное в ДНР. Подчеркивается, что в результате пострадали 16 человек.
В настоящее время Филимонов заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Экс-командиров ВСУ и СБУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
5 июля, 11:11
 
