СК России предъявил обвинение командиру 108 штурмового батальона ВСУ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинение командиру 108-го штурмового батальона ВСУ, использовавшему отравляющие вещества при обстреле ДНР, где пострадали 16 человек, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"В Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявлено обвинение командиру 108 отдельного штурмового батальона, входящего в состав 59 штурмовой мотопехотной бригады вооруженных формирований Украины капитану Сергею Филимонову", - говорится в сообщении.
Он обвиняется по статьям о жестоком обращение с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и о покушении на убийство двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
По данных следствия, 15 марта военнослужащие 108 отдельного штурмового батальона под руководством Филимонова для массового отравления населения с помощью БПЛА ударного типа, снаряженных стеклянными колбами с запрещенным отравляющем веществом удушающего действия, обстреляли населенный пункт Желанное в ДНР. Подчеркивается, что в результате пострадали 16 человек.
В настоящее время Филимонов заочно арестован и объявлен в международный розыск.