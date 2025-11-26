В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Десять человек получили ранения в результате ударов украинской армии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, всего за день ВСУ нанесли по Херсонской области 45 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.