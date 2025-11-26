https://ria.ru/20251126/vsu-2057599408.html
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ
Десять человек получили ранения в результате ударов украинской армии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, всего за день ВСУ нанесли по РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:54:00+03:00
2025-11-26T09:54:00+03:00
2025-11-26T09:54:00+03:00
в мире
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20251124/obstrel-2057095377.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ
ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Десять человек получили ранения в результате ударов украинской армии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, всего за день ВСУ нанесли по Херсонской области 45 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Враг нанес удары по Голой Пристани, Малой Кардашинке и Подокалиновке - ранены четверо человек. Между Коробками и Раздольным снарядами поврежден легковой автомобиль и пострадало трое мирных жителей. В Каховке
тяжелые ранения получила женщина, в Новой Каховке
житель получил минно-взрывную травму, в Днепрянах пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ
нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области
. Еще 23 артиллерийских обстрела со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 45 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Каховка, Малая Кардашинка, Подокалиновка, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Князе-Григорьевка.