Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vsu-2057599408.html
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.11.2025
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ
Десять человек получили ранения в результате ударов украинской армии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, всего за день ВСУ нанесли по РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:54:00+03:00
2025-11-26T09:54:00+03:00
в мире
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20251124/obstrel-2057095377.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области десять человек получили ранения при обстрелах ВСУ

ВСУ нанесли 45 ударов по Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Десять человек получили ранения в результате ударов украинской армии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, всего за день ВСУ нанесли по Херсонской области 45 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Враг нанес удары по Голой Пристани, Малой Кардашинке и Подокалиновке - ранены четверо человек. Между Коробками и Раздольным снарядами поврежден легковой автомобиль и пострадало трое мирных жителей. В Каховке тяжелые ранения получила женщина, в Новой Каховке житель получил минно-взрывную травму, в Днепрянах пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 23 артиллерийских обстрела со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки противник нанес по Херсонской области 45 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Голая Пристань, Каховка, Малая Кардашинка, Подокалиновка, Днепряны, Великая Лепетиха, Казачьи Лагери, Князе-Григорьевка.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
При обстрелах ВСУ Херсонской области пострадали два человека
24 ноября, 11:53
 
В миреХерсонская областьДнепр (река)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала