МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ хотят восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых батальонах под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ пытается реформировать структуру "мясных" батальонов. В 10-м корпусе ВСУ расформировали стрелковые батальоны в 115-й, 151-й и 116-й бригадах, где осталось меньше четверти личного состава", - сообщили агентству в силовых структурах.
Там отметили, что это происходит на фоне активного освобождения ВС РФ крупных населенных пунктов на Изюмском направлении.
"Теперь там пытаются восполнить потери колумбийскими наемниками", - сообщили силовики.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.