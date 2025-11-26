Рейтинг@Mail.ru
ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери под Харьковом - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/vsu-2057574081.html
ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери под Харьковом
ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери под Харьковом - РИА Новости, 26.11.2025
ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери под Харьковом
ВСУ хотят восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых батальонах под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T04:37:00+03:00
2025-11-26T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20251126/vsu-2057567361.html
https://ria.ru/20251126/spetsoperatsiya-2057571532.html
россия
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины
ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери под Харьковом

ВСУ хотят восполнить колумбийцами огромные потери трех бригад под Харьковом

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ хотят восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых батальонах под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ пытается реформировать структуру "мясных" батальонов. В 10-м корпусе ВСУ расформировали стрелковые батальоны в 115-й, 151-й и 116-й бригадах, где осталось меньше четверти личного состава", - сообщили агентству в силовых структурах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Константиновском направлении
02:47
Там отметили, что это происходит на фоне активного освобождения ВС РФ крупных населенных пунктов на Изюмском направлении.
"Теперь там пытаются восполнить потери колумбийскими наемниками", - сообщили силовики.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Бойцы ВС России спасли военного ВСУ, сбросив записки с дрона
03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала