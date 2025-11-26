МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ хотят восполнить колумбийскими наемниками огромные потери в своих стрелковых батальонах под Харьковом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Там отметили, что это происходит на фоне активного освобождения ВС РФ крупных населенных пунктов на Изюмском направлении.