Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области
Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области
Около 40 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч человек