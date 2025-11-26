Рейтинг@Mail.ru
26.11.2025

Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 26.11.2025
Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области
Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2025
Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области
Около 40 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 26.11.2025
Из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч жителей Запорожской области

В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались 40 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Около 40 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник нанес очередной удар по объекту электросетевой инфраструктуры, отключения затронули около 40 тысяч абонентов. Это Токмакский, Васильевский, Михайловский, Куйбышевский муниципальные округа, город Днепрорудное и близлежащие населенные пункты", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий отметил, что энергетики работают в тяжелых условиях, сохраняется опасность повторных ударов.
"Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
