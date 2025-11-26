Рейтинг@Mail.ru
Врачи Тверской ОКБ выполнили 15 криоаблаций
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:00 26.11.2025
Врачи Тверской ОКБ выполнили 15 криоаблаций
Врачи Тверской ОКБ выполнили 15 криоаблаций
Врачи Тверской ОКБ выполнили 15 криоаблаций

© iStock.com / megafloppПрием у врача
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Высокотехнологичная сердечно-сосудистая помощь развивается в тверской Областной клинической больнице, в частности в учреждении внедрили криоаблацию, уже выполнено 15 подобных операций, сообщает пресс-служба регправительства.
Она применяется при лечении фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). В пресс-службе подчеркнули, что ранее большинство пациентов, нуждающихся в такой операции, были вынуждены ехать на лечение в федеральные медицинские центры в Москву и Санкт-Петербург. Теперь они могут получить высококвалифицированную помощь в своем регионе.
"Это важный шаг в решении задач, поставленных федеральным проектом "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и президентским нацпроектом “Продолжительная и активная жизнь”", – указано в сообщении пресс-службы.
Для проведения операции необходимо обратиться к кардиологам областной клинической поликлиники с целью первичной диагностики и определения соответствующих показаний. Далее пациент включается в лист ожидания оперативного лечения и госпитализируется. Операция выполняется по полису ОМС.
В пресс-службе напомнили, что в больнице внедрен и уже применяется метод радиочастотной абляции. При нем участки сердечной ткани, вызывающие аритмию, разрушаются с помощью высокочастотного электрического тока.
Подготовка к внедрению новых направлений высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с аритмиями велась в ОКБ около полугода: были обучены специалисты, закуплено современное оборудование, расходные материалы и во взаимодействии с Тверским областным клиническим кардиодиспансером сформирован список пациентов.
Тверская область
 
 
