Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 26.11.2025 (обновлено: 21:00 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/voyska-2057785307.html
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину - РИА Новости, 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:24:00+03:00
2025-11-26T21:00:00+03:00
в мире
украина
европа
россия
гленн дизен
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251125/frantsiya-2057493481.html
https://ria.ru/20251125/makron-2057463379.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, россия, гленн дизен, евросоюз, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Гленн Дизен, Евросоюз, НАТО
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину

Дизен: ЕС подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину", — отметил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
25 ноября, 18:22
Таким образом Дизен прокомментировал материал издания Washington Examiner, где приводятся высказывания европейских лидеров о возможном размещении их войск на Украине в течение дня после подписания гипотетического мирного соглашения с Россией.
Москва неоднократно подчеркивала, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Российская сторона называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
25 ноября, 17:02
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияГленн ДизенЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала