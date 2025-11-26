https://ria.ru/20251126/voyska-2057785307.html
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
Дизен: ЕС подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину