10:28 26.11.2025
Вопрос о паромной линии Трабзон — Сочи решается, сообщил перевозчик
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
Паром "Sea Bridge", прибывший из Трабзона, в акватории Сочи
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Вопрос в отношении приостановившей действие паромной линии Трабзон-Сочи (Seabridge) находится в стадии решения, направлены письма в Минтранс РФ и администрацию президента, ответ еще не получен, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр заявил РИА Новости, что организаторы паромной линии взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей.
Парома Трабзон - Сочи - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Организаторы парома Трабзон — Сочи вернули средства более ста пассажирам
14 ноября, 12:02
"Вопрос находится в стадии решения, направлены письма в министерство транспорта РФ и администрацию президента. Ответ еще не получен", - заявил агентству Туркменян, который также является членом совета директоров, директором по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей.
Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств транспорта, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.
Ранее Чакыр сообщал, что компания компенсировала расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернула средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более чем 100 пассажирах.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявлял ранее агентству Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
20 ноября, 14:26
Раскрыты подробности блокировки лайнера с туристами из России в Турции
20 ноября, 14:26
 
СочиРоссияТрабзон (провинция)Вениамин КондратьевВ мире
 
 
