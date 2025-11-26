Вопрос о паромной линии Трабзон — Сочи решается, сообщил перевозчик

КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости. Вопрос в отношении приостановившей действие паромной линии Трабзон-Сочи (Seabridge) находится в стадии решения, направлены письма в Минтранс РФ и администрацию президента, ответ еще не получен, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян.

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр заявил РИА Новости, что организаторы паромной линии взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей.

"Вопрос находится в стадии решения, направлены письма в министерство транспорта РФ и администрацию президента. Ответ еще не получен", - заявил агентству Туркменян, который также является членом совета директоров, директором по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей.

Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств транспорта, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.

Ранее Чакыр сообщал, что компания компенсировала расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернула средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более чем 100 пассажирах.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявлял ранее агентству Туркменян.