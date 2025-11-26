Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия должны "молниеносно" достроить нефтепровод, заявил Сийярто
15:08 26.11.2025
Венгрия и Сербия должны "молниеносно" достроить нефтепровод, заявил Сийярто
в мире
венгрия
сербия
петер сийярто
брюссель
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
евросоюз
в мире, венгрия, сербия, петер сийярто, брюссель, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, евросоюз
В мире, Венгрия, Сербия, Петер Сийярто, Брюссель, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз
Венгрия и Сербия должны "молниеносно" достроить нефтепровод, заявил Сийярто

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Венгрия и Сербия готовы в течение нескольких дней принять решения, чтобы значительно ускорить строительство нефтепровода между двумя странами, его необходимо завершить "молниеносно", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы должны молниеносно построить нефтепровод, соединяющий Венгрию с Сербией. Я обсудил с госпожой министром необходимые для этого структурные изменения. Мы готовы в считанные дни принять решения, которые значительно ускорят строительство венгерско-сербского нефтепровода", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Нацбанк Сербии пригрозил остановить финансовые операции с NIS
25 ноября, 20:03
Министр подчеркнул, что Венгрия "сделает все возможное как политически, так и юридически", чтобы не допустить закрытия новых маршрутов энергоносителей по плану Брюсселя RePowerEU и помочь Белграду с энергоснабжением в условиях санкций США против "Нефтяной индустрией Сербии".
В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.
Сербия и Венгрия в июне 2023 года подписали меморандум о строительстве нефтепровода от сербского Нови-Сада до венгерского Алдьо, который, как ожидается, будет соединен на венгерской территории с "Дружбой". Технико-экономическое обоснование для строительства нефтепровода было готово в январе 2025 года. Президент Сербии Александр Вучич сообщал, что проект нефтепровода будет готов в третьем квартале 2025 года, готовность трубопровода на сербской территории – в первом квартале 2027 года.
Сийярто заявил в июле 2024 года о том, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
25 ноября, 17:09
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
25 ноября, 17:09
 
В мире, Венгрия, Сербия, Петер Сийярто, Брюссель, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз
 
 
