Венгрия и Сербия должны "молниеносно" достроить нефтепровод, заявил Сийярто

БЕЛГРАД, 26 ноя - РИА Новости. Венгрия и Сербия готовы в течение нескольких дней принять решения, чтобы значительно ускорить строительство нефтепровода между двумя странами, его необходимо завершить "молниеносно", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В апреле Сийярто заявлял, что строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией начнется в конце 2025 - начале 2026 года, полностью готов к работе он будет к 2028 году. В июле он уточнил, что нефтепровод может быть запущен быстрее, чем говорилось ранее, уже к 2027 году.