11:57 26.11.2025
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ
Новый спецпредставитель США по Украине в Абу-Даби встретился с российскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:57:00+03:00
2025-11-26T11:57:00+03:00
в мире
украина
сша
абу-даби
дональд трамп
юрий ушаков
павел зарубин
украина
сша
абу-даби
в мире, украина, сша, абу-даби, дональд трамп, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Украина, США, Абу-Даби, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ

Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине встретился с представителями РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый спецпредставитель США по Украине в Абу-Даби встретился с российскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее газета Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине.
"В ходе встречи оказался и "рояль в кустах" - это новый представитель США, который занимается сейчас украинским досье. Он там тоже появился", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ушаков рассказал о контактах России и США по мирному плану по Украине
В миреУкраинаСШААбу-ДабиДональд ТрампЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
