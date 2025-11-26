https://ria.ru/20251126/ushakov-2057652439.html
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ
Новый спецпредставитель США по Украине в Абу-Даби встретился с российскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T11:57:00+03:00
2025-11-26T11:57:00+03:00
2025-11-26T11:57:00+03:00
в мире
украина
сша
абу-даби
дональд трамп
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_758e325bec7a9091cf60a7dffa313a4c.jpg
https://ria.ru/20251126/ushakov-2057647041.html
украина
сша
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_35ca8a87d5fb094f1aae2ed6069feb0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, абу-даби, дональд трамп, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Украина, США, Абу-Даби, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине был на встрече в ОАЭ
Ушаков: новый спецпредставитель США по Украине встретился с представителями РФ