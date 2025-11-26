Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о контактах спецслужб России и Украины по обмену пленными - РИА Новости, 26.11.2025
11:49 26.11.2025 (обновлено: 11:50 26.11.2025)
Ушаков рассказал о контактах спецслужб России и Украины по обмену пленными
в мире, россия, украина, абу-даби, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Россия, Украина, Абу-Даби, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал о контактах спецслужб России и Украины по обмену пленными

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Представители спецслужб России и Украины периодически встречаются и обсуждают вопросы, касающиеся обмена пленными, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас, как вы знаете, все находятся или в Абу-Даби, или в Дубае. В общем-то, вся публика там, только мы с вами сейчас в Бишкеке, и нам хорошо, а вся публика - и почтенная, и не очень почтенная - там. И среди вот этой публики были представители, которые вели серьезную работу, - это представители специальных служб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные, я бы сказал, вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ООН призвала Россию и Украину продолжить обмен пленными
20 ноября, 23:58
 
В миреРоссияУкраинаАбу-ДабиЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
