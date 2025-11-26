https://ria.ru/20251126/ushakov-2057595795.html
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о его разговорах с Уиткоффом
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о его разговорах с Уиткоффом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах со спецпосланником... РИА Новости, 26.11.2025
