Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о его разговорах с Уиткоффом
09:29 26.11.2025 (обновлено: 09:49 26.11.2025)
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о его разговорах с Уиткоффом
в мире
сша
россия
юрий ушаков
стив уиткофф
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
РИА Новости
Ушаков прокомментировал сообщения СМИ о его разговорах с Уиткоффом

Ушаков считает, что информацию о его разговорах с Уиткоффом кто-то сливает

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что не знает откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, отметив, что российская сторона такую информацию "не сливает".
"Не знаю, кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", - ответил Ушаков на вопрос тележурналиста "России 1" Павла Зарубина о том, откуда у американских СМИ появилась информация о его телефонных разговорах.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее назвал фейком публикацию агентства Блумберг с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с США по плану относительно украинского урегулирования.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
