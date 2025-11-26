https://ria.ru/20251126/ushakov-2057593504.html
Ушаков рассказал о разговорах с Уиткоффом
Ушаков рассказал о разговорах с Уиткоффом - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал о разговорах с Уиткоффом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что часто разговаривает со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, но не комментирует содержание бесед. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T09:17:00+03:00
2025-11-26T09:17:00+03:00
2025-11-26T09:17:00+03:00
сша
стив уиткофф
россия
юрий ушаков
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_54f3b684400b3c3b462e64404efc95d3.jpg
https://ria.ru/20251124/smi-2057140134.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223245_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_487193457b76089d6d87bd590e7e9920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, стив уиткофф, россия, юрий ушаков, павел зарубин, в мире
США, Стив Уиткофф, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, В мире
Ушаков рассказал о разговорах с Уиткоффом
Ушаков рассказал о частых разговорах с Уиткоффом