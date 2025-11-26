https://ria.ru/20251126/ukraina-2057714350.html
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
В переговорах с США по Украине для России очень важно не отклоняться от пониманий, достигнутых на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 26.11.2025
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
Рябков: в переговорах по Украине надо следовать достигнутым на Аляске пониманиям