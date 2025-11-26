Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057714350.html
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России - РИА Новости, 26.11.2025
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России
В переговорах с США по Украине для России очень важно не отклоняться от пониманий, достигнутых на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:24:00+03:00
2025-11-26T14:24:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980120628_854:807:3060:2048_1920x0_80_0_0_619d81d5365c07b75b2d9a51ef8edc86.jpg
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057687342.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980120628_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_af289fd0e7bd16b84abb1d1064119f05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Рябков назвал деталь в переговорах с США по Украине, важную для России

Рябков: в переговорах по Украине надо следовать достигнутым на Аляске пониманиям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В переговорах с США по Украине для России очень важно не отклоняться от пониманий, достигнутых на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы по-прежнему фиксируем свою позицию, что для нас очень важно не отклонение от пониманий, достигнутых в Анкоридже. Американцам это было сказано неоднократно. Об этом заявлено публично", - сказал Рябков.
"Что касается разных планов, руководство на этот счет сформулировало подход предельно ясный. Мне к нему добавить нечего", - добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Песков назвал заявления о мирном урегулировании на Украине преждевременными
Вчера, 13:07
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей РябковВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала