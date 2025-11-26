Рейтинг@Mail.ru
12:07 26.11.2025
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине
На некоторые моменты в американском плане по урегулированию на Украине можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной экспертной дискуссии, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
в мире
украина
россия
юрий ушаков
павел зарубин
в мире, украина, россия, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине

Ушаков: на некоторые пункты плана США по Украине можно посмотреть позитивно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На некоторые моменты в американском плане по урегулированию на Украине можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной экспертной дискуссии, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ряд пунктов требует действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты - на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия учитывает все сигналы, которые поступают из США, заявили в Кремле
25 сентября, 21:03
 
В миреУкраинаРоссияЮрий УшаковПавел Зарубин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
