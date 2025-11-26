https://ria.ru/20251126/ukraina-2057655871.html
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине
На некоторые моменты в американском плане по урегулированию на Украине можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной экспертной дискуссии, заявил... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:07:00+03:00
2025-11-26T12:07:00+03:00
2025-11-26T12:07:00+03:00
в мире
украина
россия
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149751/23/1497512332_0:0:2632:1482_1920x0_80_0_0_c049edff010d99ac67d70b7afd3b127f.jpg
https://ria.ru/20250925/ushakov-2044431356.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149751/23/1497512332_195:0:2632:1828_1920x0_80_0_0_f80791003a26bda3237174574d373e63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, юрий ушаков, павел зарубин
В мире, Украина, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков рассказал о позитивных моментах в плане США по Украине
Ушаков: на некоторые пункты плана США по Украине можно посмотреть позитивно