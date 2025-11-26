Рейтинг@Mail.ru
СМИ предупредили Зеленского о серьезной угрозе из-за решения Трампа - РИА Новости, 26.11.2025
17:41 26.11.2025 (обновлено: 21:59 26.11.2025)
СМИ предупредили Зеленского о серьезной угрозе из-за решения Трампа
Отказ от мирного плана Трампа грозит Зеленскому серьезными последствиями, пишет infoBRICS. РИА Новости, 26.11.2025
СМИ предупредили Зеленского о серьезной угрозе из-за решения Трампа

InfoBRICS: отказ от мирного плана США грозит Зеленскому серьезными последствиями

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Отказ от мирного плана Трампа грозит Зеленскому серьезными последствиями, пишет infoBRICS.
"Готовность Зеленского к переговорам проверят 27 ноября — это крайний срок, который дал ему Трамп. И если он решит поставить под угрозу мирный процесс, то можно ожидать серьезные последствия со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.
На Западе сообщили плохие новости Украине после переговоров с США
Вчера, 15:36
В материале также отмечается, что администрация лидера США настроена оптимистично в вопросе мирных переговоров, однако присутствуют сомнения в готовности Зеленского обсуждать или в конце концов принять "щедрые", как считает автор статьи, условия сделки.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
На Западе забили тревогу из-за заявления об отправке войск ЕС на Украину
Вчера, 17:24
 
