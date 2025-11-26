На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов

«

"Происшествие произошло в квартире супругов. Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками", — говорится в Telegram-канале ведомства.