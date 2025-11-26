Рейтинг@Mail.ru
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
16:58 26.11.2025 (обновлено: 17:15 26.11.2025)
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
Жительница украинского города Ирпеня зарезала мужа из-за его пророссийских взглядов, сообщила прокуратура Киевской области. РИА Новости, 26.11.2025
в мире
киевская область
россия
украина
в мире, киевская область, россия, украина
В мире, Киевская область, Россия, Украина
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов

Жительница Ирпеня в Киевской области зарезала мужа из-за пророссийских взглядов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница украинского города Ирпеня зарезала мужа из-за его пророссийских взглядов, сообщила прокуратура Киевской области.
"Происшествие произошло в квартире супругов. Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками", — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате женщина нанесла мужу удары ножом в грудную клетку. Он умер до приезда медиков.
Уточняется, что мужчине было 70 лет, его супруге — 54 года.
Сейчас женщина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
В миреКиевская областьРоссияУкраина
 
 
