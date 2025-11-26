https://ria.ru/20251126/ubiystvo-2057775331.html
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов - РИА Новости, 26.11.2025
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
Жительница украинского города Ирпеня зарезала мужа из-за его пророссийских взглядов, сообщила прокуратура Киевской области. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T16:58:00+03:00
2025-11-26T16:58:00+03:00
2025-11-26T17:15:00+03:00
в мире
киевская область
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
https://ria.ru/20251026/ubiystvo-2050742577.html
киевская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, россия, украина
В мире, Киевская область, Россия, Украина
На Украине жена зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
Жительница Ирпеня в Киевской области зарезала мужа из-за пророссийских взглядов
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Жительница украинского города Ирпеня зарезала мужа из-за его пророссийских взглядов, сообщила прокуратура Киевской области.
«
"Происшествие произошло в квартире супругов. Между мужчиной и женщиной возник бытовой конфликт, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и агрессией. По словам подозреваемой, ссора вспыхнула из-за якобы пророссийских взглядов мужчины и его связи с родственниками", — говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате женщина нанесла мужу удары ножом в грудную клетку. Он умер до приезда медиков.
Уточняется, что мужчине было 70 лет, его супруге — 54 года.
Сейчас женщина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.