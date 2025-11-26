Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили, возможна ли инициатива Анкары по Украине
05:37 26.11.2025
В Турции объяснили, возможна ли инициатива Анкары по Украине
В Турции объяснили, возможна ли инициатива Анкары по Украине - РИА Новости, 26.11.2025
В Турции объяснили, возможна ли инициатива Анкары по Украине
Возобновление переговоров по Украине будет зависеть от учёта позиций России, инициатива Турции в этом направлении должна учитывать этот аспект, такое мнение... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T05:37:00+03:00
2025-11-26T05:37:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
турция
украина
в мире, россия, турция, украина, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Турции объяснили, возможна ли инициатива Анкары по Украине

Полковник Сефа: инициатива Турции по Украине возможна лишь при учете позиции РФ

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Возобновление переговоров по Украине будет зависеть от учёта позиций России, инициатива Турции в этом направлении должна учитывать этот аспект, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Ихсан Сефа.
Турция стремится к возобновлению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако конкретики по четвёртому раунду пока нет, сообщил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Без учёта требований Москвы успешный запуск турецкой инициативы окажется в очень сложном положении, если не тупиковом", — отметил собеседник агентства.
Сефа добавил, что Турция вполне может стать эффективной площадкой для переговоров.
"Но без учёта базовых условий России ничего не получится", — подчеркнул эксперт.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В мире Россия Турция Украина Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
