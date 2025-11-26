Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе

"Турция готова взять на себя ответственность за механизмы, которые будут гарантировать мир и стабильность в Газе, так же как и в процессе установления перемирия, а также внести вклад в усилия по восстановлению сектора", - говорится в заявлении.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.