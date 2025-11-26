Рейтинг@Mail.ru
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе - РИА Новости, 26.11.2025
20:20 26.11.2025
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе - РИА Новости, 26.11.2025
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе
Турция заявила о готовности взять на себя ответственность за механизмы, призванные обеспечить мир и стабильность в Газе, говорится в заявлении по итогам... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T20:20:00+03:00
2025-11-26T20:20:00+03:00
в мире
израиль
турция
хамас
сектор газа
в мире, израиль, турция, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Турция, ХАМАС, Сектор Газа
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе

Турция готова взять ответственность за механизмы по обеспечению мира в Газе

АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости. Турция заявила о готовности взять на себя ответственность за механизмы, призванные обеспечить мир и стабильность в Газе, говорится в заявлении по итогам заседания совета безопасности страны.
В документе подчёркивается, что достигнутое в Газе перемирие, к созданию которого Анкара также приложила усилия, имеет жизненно важное значение для прекращения трагедии в регионе. Одновременно отмечается, что израильское руководство, нарушающее договорённости, должно немедленно прекратить атаки и выполнить взятые обязательства.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа
Армия Израиля нанесла удар по группе из шести палестинцев в секторе Газа
Вчера, 12:36
"Турция готова взять на себя ответственность за механизмы, которые будут гарантировать мир и стабильность в Газе, так же как и в процессе установления перемирия, а также внести вклад в усилия по восстановлению сектора", - говорится в заявлении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТурцияХАМАССектор Газа
 
 
