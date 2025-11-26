https://ria.ru/20251126/turtsija-2057832092.html
Турция заявила о готовности взять ответственность за механизмы мира в Газе
АНКАРА, 26 ноя - РИА Новости.
Турция заявила о готовности взять на себя ответственность за механизмы, призванные обеспечить мир и стабильность в Газе, говорится в заявлении
по итогам заседания совета безопасности страны.
В документе подчёркивается, что достигнутое в Газе перемирие, к созданию которого Анкара
также приложила усилия, имеет жизненно важное значение для прекращения трагедии в регионе. Одновременно отмечается, что израильское руководство, нарушающее договорённости, должно немедленно прекратить атаки и выполнить взятые обязательства.
"Турция готова взять на себя ответственность за механизмы, которые будут гарантировать мир и стабильность в Газе, так же как и в процессе установления перемирия, а также внести вклад в усилия по восстановлению сектора", - говорится в заявлении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.