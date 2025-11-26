Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дальнейший рост внутреннего туризма в России возможен за счет наращивания инфраструктуры, сейчас эта задача активно прорабатывается, рассказал в беседе с РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"В России мы фиксируем достижение неких близких к пределу показателей, определяющих рост внутреннего туризма. Дальнейший рост можно обеспечить при условии наращивания инфраструктуры. Эта задача сейчас находится в такой активной фазе проработки", - сказал Уманский.

Он напомнил, что в рамках национального проекта по развитию внутреннего туризма в ближайший перспективе в России должно быть введено в строй порядка 300-400 тысяч номеров. Это обеспечит продолжение роста внутреннего туризма.

По ожиданиям РСТ, значительный объем инфраструктуры должен быть введен в 2027-2029 годах.