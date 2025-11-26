Рейтинг@Mail.ru
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:19 26.11.2025
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма - РИА Новости, 26.11.2025
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
Дальнейший рост внутреннего туризма в России возможен за счет наращивания инфраструктуры, сейчас эта задача активно прорабатывается, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 26.11.2025
туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
россия
россия, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма

Уманский: рост внутреннего туризма возможен за счет наращивания инфраструктуры

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дальнейший рост внутреннего туризма в России возможен за счет наращивания инфраструктуры, сейчас эта задача активно прорабатывается, рассказал в беседе с РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
России мы фиксируем достижение неких близких к пределу показателей, определяющих рост внутреннего туризма. Дальнейший рост можно обеспечить при условии наращивания инфраструктуры. Эта задача сейчас находится в такой активной фазе проработки", - сказал Уманский.
Он напомнил, что в рамках национального проекта по развитию внутреннего туризма в ближайший перспективе в России должно быть введено в строй порядка 300-400 тысяч номеров. Это обеспечит продолжение роста внутреннего туризма.
По ожиданиям РСТ, значительный объем инфраструктуры должен быть введен в 2027-2029 годах.
"Но сейчас, пока этот массовый номерной фонд не начал вводиться, он на этапе стройки, мы ощущаем достижение предельных показателей, из-за чего в совокупности и с укреплением рубля мы сейчас увидели замедление роста внутреннего туризма и усиление выездного туризма", - добавил Уманский.
ТуризмРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
