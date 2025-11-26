https://ria.ru/20251126/turizm-2057566189.html
Глава РСТ назвал условия для дальнейшего роста внутреннего туризма
туризм
россия
российский союз туриндустрии (рст)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046148397_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d057dc7e02df499a7a1ce78a206dbd6.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дальнейший рост внутреннего туризма в России возможен за счет наращивания инфраструктуры, сейчас эта задача активно прорабатывается, рассказал в беседе с РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В России
мы фиксируем достижение неких близких к пределу показателей, определяющих рост внутреннего туризма. Дальнейший рост можно обеспечить при условии наращивания инфраструктуры. Эта задача сейчас находится в такой активной фазе проработки", - сказал Уманский.
Он напомнил, что в рамках национального проекта по развитию внутреннего туризма в ближайший перспективе в России должно быть введено в строй порядка 300-400 тысяч номеров. Это обеспечит продолжение роста внутреннего туризма.
По ожиданиям РСТ, значительный объем инфраструктуры должен быть введен в 2027-2029 годах.
"Но сейчас, пока этот массовый номерной фонд не начал вводиться, он на этапе стройки, мы ощущаем достижение предельных показателей, из-за чего в совокупности и с укреплением рубля мы сейчас увидели замедление роста внутреннего туризма и усиление выездного туризма", - добавил Уманский.