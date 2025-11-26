Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
10:27 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты
Многие российские туристы переориентировались на путешествия в Китай вместо соседних направлений, таких как Вьетнам, Индонезия или Таиланд, этому способствуют... РИА Новости, 26.11.2025
Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты

Российские туристы стали предпочитать Китай другим азиатским странам

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Многие российские туристы переориентировались на путешествия в Китай вместо соседних направлений, таких как Вьетнам, Индонезия или Таиланд, этому способствуют более доступные цены, а также запуск безвизового режима для граждан России, сообщила журналистам руководитель группы стран Юго-Восточной Азии туроператора "Русский экспресс" Ирина Юрина.
По ее словам, спрос на туры в Китай в этом году в компании "Русский экспресс" вырос на 76%.
В правительстве рассказали о развитии российско-китайского туризма
31 октября, 10:16
"На самом деле, если мы будем говорить как раз про материковый Китай, либо про комбинированные туры, когда у нас Хайнань сочетается с материком, здесь рост больше чем в два раза", - рассказала Юрина.
"Интерес действительно очень и очень возрос. И более того, мы даже видим, что многие туристы переориентировались с соседних направлений, с таких как Вьетнам, Индонезия, Таиланд - именно на Китай. Если раньше Китай был хоть и доступен по цене, но не очень доступен по визе, то сейчас два этих преимущества у страны появились, и, конечно, рост огромный", - добавила она.
Эксперт отметила, что самым массовым направлением, как и раньше, остается Хайнань. "Хайнань у нас удерживает порядка 80-82% в общем объеме бронирований, но тем не менее все равно остается лидером. Помимо Хайнаня мы видим действительно огромный интерес именно к материку", - рассказала Юрина.
И здесь, кроме традиционных направлений, таких как Пекин или Шанхай, появились и новые точки притяжения.
"Например, город Чунцин, про который еще год назад никто не знал, сейчас это просто лидер продаж, у нас каждое третье бронирование идет именно в Чунцин. Проведя там 2-3 ночи, туристы чаще всего летят на Хайнань. Второй по популярности - парк "Аватар" (парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань - ред.), хотя это уже такая не совсем новая история", - рассказала эксперт.
02:01
Юрина полагает, что в следующем году рост интереса к Китаю продолжится и составит 30-35%.
Говоря о том, почему туристы из России стали чаще предпочитать Китай другим азиатским направлениям, Юрина отметила выигрышное соотношение цены и качества.
"Перелеты очень доступные по цене и очень комфортные. Плюс Китай все еще остается, несмотря ни на что, одним из самых доступных направлений по бюджету в плане еды, в плане экскурсий, в плане дополнительных расходов, шопинга. И в сочетании с этим растущим качеством (предоставления услуг - ред.), сейчас он действительно оттягивает на себя внимание от других направлений - как азиатских, так и не только азиатских", - заключила эксперт.
Что касается цен, то стоимость тура на неделю на человека с перелетом в формате "все включено" на Хайнань начинается от 90 тысяч рублей. При этом средний чек путешествия в Китай составляет 175 тысяч рублей.
3 сентября, 08:00
 
