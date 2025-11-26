Российские туристы переориентировались на Китай, рассказали эксперты

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Многие российские туристы переориентировались на путешествия в Китай вместо соседних направлений, таких как Вьетнам, Индонезия или Таиланд, этому способствуют более доступные цены, а также запуск безвизового режима для граждан России, сообщила журналистам руководитель группы стран Юго-Восточной Азии туроператора "Русский экспресс" Ирина Юрина.

По ее словам, спрос на туры в Китай в этом году в компании "Русский экспресс" вырос на 76%.

"На самом деле, если мы будем говорить как раз про материковый Китай, либо про комбинированные туры, когда у нас Хайнань сочетается с материком, здесь рост больше чем в два раза", - рассказала Юрина.

Индонезия, "Интерес действительно очень и очень возрос. И более того, мы даже видим, что многие туристы переориентировались с соседних направлений, с таких как Вьетнам Таиланд - именно на Китай. Если раньше Китай был хоть и доступен по цене, но не очень доступен по визе, то сейчас два этих преимущества у страны появились, и, конечно, рост огромный", - добавила она.

Эксперт отметила, что самым массовым направлением, как и раньше, остается Хайнань. "Хайнань у нас удерживает порядка 80-82% в общем объеме бронирований, но тем не менее все равно остается лидером. Помимо Хайнаня мы видим действительно огромный интерес именно к материку", - рассказала Юрина.

И здесь, кроме традиционных направлений, таких как Пекин или Шанхай , появились и новые точки притяжения.

"Например, город Чунцин , про который еще год назад никто не знал, сейчас это просто лидер продаж, у нас каждое третье бронирование идет именно в Чунцин. Проведя там 2-3 ночи, туристы чаще всего летят на Хайнань. Второй по популярности - парк "Аватар" (парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань - ред.), хотя это уже такая не совсем новая история", - рассказала эксперт.

Юрина полагает, что в следующем году рост интереса к Китаю продолжится и составит 30-35%.

Говоря о том, почему туристы из России стали чаще предпочитать Китай другим азиатским направлениям, Юрина отметила выигрышное соотношение цены и качества.

"Перелеты очень доступные по цене и очень комфортные. Плюс Китай все еще остается, несмотря ни на что, одним из самых доступных направлений по бюджету в плане еды, в плане экскурсий, в плане дополнительных расходов, шопинга. И в сочетании с этим растущим качеством (предоставления услуг - ред.), сейчас он действительно оттягивает на себя внимание от других направлений - как азиатских, так и не только азиатских", - заключила эксперт.