ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл махачкалинское "Динамо" во втором матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд турнира.

Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей мяч на 8-й минуте забил Андрес Аларкон. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев во втором матче подряд пропустил после подачи с углового. Также Аларкон на 68-й минуте стал автором автогола. На 90-й минуте футболист ЦСКА Матия Попович отправил мяч в ворота "Динамо" и перевел матч в серию пенальти, в которой точнее оказались хозяева - 5:4.

Первая встреча соперников в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".

Игра началась с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками. Болельщики армейцев вывесили баннеры в память о лучшем бомбардире московского "Спартака" и поддержку бывшего капитана сборной России Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.