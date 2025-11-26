Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:19 26.11.2025 (обновлено: 21:39 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/tsska--2057831939.html
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России - РИА Новости Спорт, 26.11.2025
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл махачкалинское "Динамо" во втором матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд турнира. РИА Новости Спорт, 26.11.2025
2025-11-26T20:19:00+03:00
2025-11-26T21:39:00+03:00
футбол
спорт
игорь акинфеев
евгений алдонин
пфк цска
кубок россии по футболу
динамо (махачкала)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d1e4829a513fb49da9257db5799bc64a.jpg
/20251126/macht-2057827676.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057843043_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_5509876938254ba38308541dd8f36ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, игорь акинфеев, евгений алдонин, пфк цска, кубок россии по футболу, динамо (махачкала)
Футбол, Спорт, Игорь Акинфеев, Евгений Алдонин, ПФК ЦСКА, Кубок России по футболу, Динамо (Махачкала)
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

© РИА Новости / Иван Водопьянов | Перейти в медиабанкМатия Попович и Игорь Акинфеев
Матия Попович и Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Иван Водопьянов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский ЦСКА в серии пенальти обыграл махачкалинское "Динамо" во втором матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Основное время встречи в Москве завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. У гостей мяч на 8-й минуте забил Андрес Аларкон. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев во втором матче подряд пропустил после подачи с углового. Также Аларкон на 68-й минуте стал автором автогола. На 90-й минуте футболист ЦСКА Матия Попович отправил мяч в ворота "Динамо" и перевел матч в серию пенальти, в которой точнее оказались хозяева - 5:4.
Первая встреча соперников в Каспийске завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".
Кубок России по футболу
26 ноября 2025 • начало в 18:00
Закончен (П)
ЦСКА
3 : 15:4
Динамо Махачкала
68‎’‎ • Andres Alarcon (А)
90‎’‎ • Matija Popovic
91‎’‎ • Иван Обляков (П)
91‎’‎ • Мойзес (П)
91‎’‎ • Matija Popovic (П)
91‎’‎ • Матвей Кисляк (П)
91‎’‎ • Милан Гайич (П)
09‎’‎ • Andres Alarcon
91‎’‎ • Эль Мехди Эль-Мубарик (П)
91‎’‎ • Вальдемиро Домингос (П)
91‎’‎ • Мохаммад Хоссейннежад (П)
91‎’‎ • Идар Шумахов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Игра началась с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками. Болельщики армейцев вывесили баннеры в память о лучшем бомбардире московского "Спартака" и поддержку бывшего капитана сборной России Евгения Алдонина, у которого было выявлено тяжелое заболевание.
В полуфинале пути РПЛ ЦСКА, который является действующим победителем турнира, встретится с "Краснодаром", а "Динамо" сыграет в пути регионов с победителем противостояния между нижнекамским "Нефтехимиком" и "Ростовом".
Кубок России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Спартак" и "Локомотив" объявили составы на матч Кубка России
26 ноября, 19:50
 
ФутболСпортИгорь АкинфеевЕвгений АлдонинПФК ЦСКАКубок России по футболуДинамо (Махачкала)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Автомобилист
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Лада
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ницца
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Янг Бойз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Мидтъюлланн
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Селтик
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бранн
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Динамо Загреб
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    ФКСБ
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Зальцбург
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    АЕК Афины
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Кристал Пэлас
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала