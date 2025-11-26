Рейтинг@Mail.ru
Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
12:04 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/tsarskoeselovystavka-2057645176.html
Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее
Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее - РИА Новости, 26.11.2025
Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее
Государственный исторический музей продолжил серию выставок "Сокровища императорских резиденций" и представил экспонаты из музея-заповедника "Царское Село",... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:04:00+03:00
2025-11-26T12:04:00+03:00
музейные маршруты россии
москва
россия
петр i
елизавета петровна (императрица)
алексей левыкин
исторический музей
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055778550_0:55:3073:1784_1920x0_80_0_0_770cb98a09af0e1d1ceeb68f959ba955.jpg
https://ria.ru/20251031/parkaleksandriya-2050015318.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055778550_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_91fb127425defb41887a4803c1c88b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, петр i, елизавета петровна (императрица), алексей левыкин, исторический музей, что посмотреть , выставки, музеи, культура, развлечения, царское село (музей-заповедник)
Музейные маршруты России, Москва, Россия, Петр I, Елизавета Петровна (императрица), Алексей Левыкин, Исторический музей, что посмотреть , Выставки, Музеи, Культура, Развлечения, Царское Село (музей-заповедник)

Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" в Историческом музее
Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государственный исторический музей продолжил серию выставок "Сокровища императорских резиденций" и представил экспонаты из музея-заповедника "Царское Село", сообщила пресс-служба музея.
«

"Следующий музей, который представит в Москве шедевры своего собрания – музей-заповедник "Царское Село" – один из самых величественных дворцово-парковых ансамблей императорской России, уникальное собрание исторических ценностей и произведений искусства мирового уровня", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка из музея "Царское село" в Историческом музее
Выставка из музея Царское село в Историческом музее
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка из музея "Царское село" в Историческом музее
Выставка из музея Царское село в Историческом музее
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 2
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 2
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 2
В рамках масштабного выставочного проекта посетители смогут увидеть не только предметы из постоянной дворцовой экспозиции, но и коллекции, которые хранятся в запасниках музея, а также уникальную авторскую мебель, украшенную драгоценными камнями и металлами, редчайшими сортами дерева, драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты, коллекции фарфора и стекла — произведения, созданные на русских императорских заводах и привезенные из-за рубежа, среди которых работы знаменитого Э. Галле, а также часть знаменитого ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не показывалась в Москве.
На выставке представлены личные вещи русских императоров и императриц, портретная живопись - например, знаменитый портрет Петра I или портрет Елизаветы Петровны, произведения знаменитых мастеров из художественной коллекции "Царского Села".
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка из музея "Царское село" в Историческом музее
Выставка из музея Царское село в Историческом музее
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяВыставка из музея "Царское село" в Историческом музее
Выставка из музея Царское село в Историческом музее
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" во время пресс-показа в Государственном историческом музее в Москве.
Выставка Сокровища императорских резиденций. Царское Село во время пресс-показа в Государственном историческом музее в Москве
Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" во время пресс-показа в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 3
Выставка из музея "Царское село" в Историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 3
Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" во время пресс-показа в Государственном историческом музее в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 3
Также посетители выставки смогут увидеть произведения, выполненные из янтаря XVII – начала XVIII веков: шкатулки, доски для игры в шашки, шахматы и трик-трак, предметы личного обихода. Возникновение этих раритетов связано с приобретением Петром I панелей Янтарного кабинета, изготовленных немецкими мастерами для прусского короля. В пресс-службе напомнили, что оригинальная Янтарная комната была утрачена в годы Великой Отечественной войны и воссоздана в 1979–2003 годы, но коллекция небольших по размеру предметов из янтаря, сформировавшаяся в резиденции за полтора столетия существования Янтарной комнаты, была вывезена в эвакуацию и сохранилась.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяДиректор ГИМа Алексей Левыкин
Директор ГИМа Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Директор ГИМа Алексей Левыкин
«

"Долгожданный показ в Москве шедевров богатейшей коллекции "Царского Села", знаменитой императорской резиденции, несомненно, будет интересен любителям истории и ценителям классического искусства. Значительная часть предметов, которые можно будет увидеть на выставке в Историческом музее, находится в фондохранилищах, за пределами посетительских зон музея "Царское Село", и в Москве будут представлены впервые", - приводятся слова гендиректора ГИМ Алексея Левыкина.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музеяДиректор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова
Директор музея-заповедника Царское село Ольга Таратынова - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
Директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова
Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова отметила, что музей привез в Москву 526 предметов – "сердце царскосельской коллекции", от подлинного янтарного ларца Турау начала XVIII века до мундирного платья Екатерины II, шедевров бронзы, фарфора, мебели.
«

"Эти вещи многое могут поведать о блистательной императорской резиденции и жизни ее венценосных владельцев. Но как музейные экспонаты они создают портрет сегодняшнего музея-заповедника и рассказывают о том, чем мы живем, к чему стремимся, как сбываются наши мечты о возвращении утраченных раритетов и архитектурных жемчужин", - подчеркнула она.

Выставку можно будет посетить до 13 апреля 2026 года.
Парк Александрия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Царская хижина на берегу: золотая осень в петербургском парке Александрия
31 октября, 13:27
 
Музейные маршруты РоссииМоскваРоссияПетр IЕлизавета Петровна (императрица)Алексей ЛевыкинИсторический музейчто посмотретьВыставкиМузеиКультураРазвлеченияЦарское Село (музей-заповедник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала