Сокровища "Царского Села" показывают в Историческом музее

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Государственный исторический музей продолжил серию выставок "Сокровища императорских резиденций" и представил экспонаты из музея-заповедника "Царское Село", сообщила пресс-служба музея.

« "Следующий музей, который представит в Москве шедевры своего собрания – музей-заповедник "Царское Село" – один из самых величественных дворцово-парковых ансамблей императорской России, уникальное собрание исторических ценностей и произведений искусства мирового уровня", - говорится в сообщении.

В рамках масштабного выставочного проекта посетители смогут увидеть не только предметы из постоянной дворцовой экспозиции, но и коллекции, которые хранятся в запасниках музея, а также уникальную авторскую мебель, украшенную драгоценными камнями и металлами, редчайшими сортами дерева, драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты, коллекции фарфора и стекла — произведения, созданные на русских императорских заводах и привезенные из-за рубежа, среди которых работы знаменитого Э. Галле, а также часть знаменитого ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не показывалась в Москве.

На выставке представлены личные вещи русских императоров и императриц, портретная живопись - например, знаменитый портрет Петра I или портрет Елизаветы Петровны, произведения знаменитых мастеров из художественной коллекции "Царского Села".

Также посетители выставки смогут увидеть произведения, выполненные из янтаря XVII – начала XVIII веков: шкатулки, доски для игры в шашки, шахматы и трик-трак, предметы личного обихода. Возникновение этих раритетов связано с приобретением Петром I панелей Янтарного кабинета, изготовленных немецкими мастерами для прусского короля. В пресс-службе напомнили, что оригинальная Янтарная комната была утрачена в годы Великой Отечественной войны и воссоздана в 1979–2003 годы, но коллекция небольших по размеру предметов из янтаря, сформировавшаяся в резиденции за полтора столетия существования Янтарной комнаты, была вывезена в эвакуацию и сохранилась.

« "Долгожданный показ в Москве шедевров богатейшей коллекции "Царского Села", знаменитой императорской резиденции, несомненно, будет интересен любителям истории и ценителям классического искусства. Значительная часть предметов, которые можно будет увидеть на выставке в Историческом музее, находится в фондохранилищах, за пределами посетительских зон музея "Царское Село", и в Москве будут представлены впервые", - приводятся слова гендиректора ГИМ Алексея Левыкина.

Директор музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова отметила, что музей привез в Москву 526 предметов – "сердце царскосельской коллекции", от подлинного янтарного ларца Турау начала XVIII века до мундирного платья Екатерины II, шедевров бронзы, фарфора, мебели.

« "Эти вещи многое могут поведать о блистательной императорской резиденции и жизни ее венценосных владельцев. Но как музейные экспонаты они создают портрет сегодняшнего музея-заповедника и рассказывают о том, чем мы живем, к чему стремимся, как сбываются наши мечты о возвращении утраченных раритетов и архитектурных жемчужин", - подчеркнула она.