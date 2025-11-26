Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/trener-2057748724.html
В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца
В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца - РИА Новости, 26.11.2025
В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца
Оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин, который в соцсетях выкладывал, как специально набирает вес, чтобы потом показать, как худеет на тренировках, умер от РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T15:54:00+03:00
2025-11-26T15:54:00+03:00
оренбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057749167_0:619:1920:1699_1920x0_80_0_0_6c3e59e913023332f435a38941a31954.jpg
https://rsport.ria.ru/20251125/rak-2057334297.html
https://rsport.ria.ru/20251119/leonteva-2056001292.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057749167_0:439:1920:1879_1920x0_80_0_0_3f997b079f854645f4e6f1c30cea070e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, происшествия
Оренбург, Происшествия
В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца

В Оренбурге специально набравший массу фитнес-тренер умер от остановки сердца

© Фото : соцсети тренераФитнес-тренер Дмитрий Нуянзин
Фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© Фото : соцсети тренера
Фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 26 ноя – РИА Новости. Оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин, который в соцсетях выкладывал, как специально набирает вес, чтобы потом показать, как худеет на тренировках, умер от остановки сердца.
"Мой муж умер от остановки сердца, скорая не успела приехать. Несколько дней назад он начал жаловаться на плохое самочувствие и боли в груди. В последнее время он много ел, очень много тренировался. Сказали, что такое может случиться со спортсменами", - сообщила РИА Новости вдова фитнес-тренера Алина.
Оге Харейде - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У экс-тренера сборных Дании и Норвегии по футболу диагностировали рак
25 ноября, 10:23
Она добавила, что намерена судиться со всеми изданиями за публикации фейков о том, что ее супруг скончался из-за фастфудов.
Нуянзин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 21 октября опубликовал видео, в котором говорит, что специально толстеет для своего курса похудения и показывает свой рацион на 10 тысяч килокалорий. "На завтрак такая тарелка выпечки и половина торта. На обед я съедаю 800 грамм пельменей с майонезом. В течение дня могу перекусить чипсами, а на ужин - бургер и две небольшие пиццы", - рассказывал мужчина.
Последнее видео, как он с 94 килограммов стал весить 103 килограмма, тренер опубликовал неделю назад. Под его постом пользователи соцсетей пишут о его гибели, выражают семье соболезнования.
Софья Леонтьева - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер
19 ноября, 13:48
 
ОренбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала