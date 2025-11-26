В Оренбурге фитнес-тренер умер от остановки сердца

УФА, 26 ноя – РИА Новости. Оренбургский фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин, который в соцсетях выкладывал, как специально набирает вес, чтобы потом показать, как худеет на тренировках, умер от остановки сердца.

"Мой муж умер от остановки сердца, скорая не успела приехать. Несколько дней назад он начал жаловаться на плохое самочувствие и боли в груди. В последнее время он много ел, очень много тренировался. Сказали, что такое может случиться со спортсменами", - сообщила РИА Новости вдова фитнес-тренера Алина.

Она добавила, что намерена судиться со всеми изданиями за публикации фейков о том, что ее супруг скончался из-за фастфудов.

Нуянзин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" 21 октября опубликовал видео, в котором говорит, что специально толстеет для своего курса похудения и показывает свой рацион на 10 тысяч килокалорий. "На завтрак такая тарелка выпечки и половина торта. На обед я съедаю 800 грамм пельменей с майонезом. В течение дня могу перекусить чипсами, а на ужин - бургер и две небольшие пиццы", - рассказывал мужчина.