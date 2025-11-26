Рейтинг@Mail.ru
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро - РИА Новости, 26.11.2025
14:40 26.11.2025 (обновлено: 14:58 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/transport-2057721284.html
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро
Беспилотный поезд метро, скорее всего, появится после такого проекта в трамваях, а в перспективе в целом городской транспорт будет беспилотным, и это нормально, РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T14:40:00+03:00
2025-11-26T14:58:00+03:00
технологии
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012564355_83:0:2759:1505_1920x0_80_0_0_90376c9ca5fb7439eb8cb5c312e4e7be.jpg
https://realty.ria.ru/20251124/stantsija-2057085214.html
https://ria.ru/20251125/efimov-2057288351.html
россия
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро

Минтранс РФ Пашков оценил перспективы внедрения беспилотных трамваев и метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак метро у входа на станцию в Москве
Знак метро у входа на станцию в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Беспилотный поезд метро, скорее всего, появится после такого проекта в трамваях, а в перспективе в целом городской транспорт будет беспилотным, и это нормально, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.
Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. В столичном дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Пашков в среду сообщил, что ожидает появления в России полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1-2 года.
Строительство станции метро - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская"
24 ноября, 11:19
"За трамваем, скорее всего, следом пойдет метро, потому что там… беспилотность несложно организовать", - сказал Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых.
Он также порассуждал о будущем беспилотного транспорта в России в целом.
"Дальше уже, конечно, перспектива того, что городской транспорт будет беспилотным, она совершенно нормальная, естественная", - добавил первый замминистра.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ефимов: станцию метро "Гольяново" оформят в космической тематике
25 ноября, 11:12
 
ТехнологииРоссияОбщество
 
 
