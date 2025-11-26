https://ria.ru/20251126/transport-2057721284.html
Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро
2025-11-26T14:40:00+03:00
СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Беспилотный поезд метро, скорее всего, появится после такого проекта в трамваях, а в перспективе в целом городской транспорт будет беспилотным, и это нормально, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.
Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. В столичном дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Пашков в среду сообщил, что ожидает появления в России полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1-2 года.
"За трамваем, скорее всего, следом пойдет метро, потому что там… беспилотность несложно организовать", - сказал Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых.
Он также порассуждал о будущем беспилотного транспорта в России в целом.
"Дальше уже, конечно, перспектива того, что городской транспорт будет беспилотным, она совершенно нормальная, естественная", - добавил первый замминистра.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером конгресса выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.