Минтранс оценил перспективу появления беспилотного метро

Знак метро у входа на станцию в Москве. Архивное фото

СИРИУС, 26 ноя - РИА Новости. Беспилотный поезд метро, скорее всего, появится после такого проекта в трамваях, а в перспективе в целом городской транспорт будет беспилотным, и это нормально, считает первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.

Первый в России беспилотный трамвай был запущен в Москве 3 сентября 2025 года. Он курсирует с пассажирами по маршруту №10 в районе Строгино в Москве. В столичном дептрансе уточняли, что в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления. Пашков в среду сообщил, что ожидает появления в России полностью беспилотных трамваев в ближайшие 1-2 года.

"За трамваем, скорее всего, следом пойдет метро, потому что там… беспилотность несложно организовать", - сказал Пашков журналистам на V Конгрессе молодых ученых.

Он также порассуждал о будущем беспилотного транспорта в России в целом.

"Дальше уже, конечно, перспектива того, что городской транспорт будет беспилотным, она совершенно нормальная, естественная", - добавил первый замминистра.