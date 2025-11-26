https://ria.ru/20251126/tramp-2057571809.html
Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось до 22, заявил Трамп
Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось до 22, заявил Трамп - РИА Новости, 26.11.2025
Число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось до 22, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду назвал число пунктов в мирном плане США по Украине, сейчас оно составляет 22. РИА Новости, 26.11.2025
Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось с 28 до 22
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду назвал число пунктов в мирном плане США по Украине, сейчас оно составляет 22.
"Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов", - заявил Трамп
журналистам, отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ
в украинском урегулировании.
При этом американский лидер отметил, что первоначальное предложение США
по Украине
является "концепцией", а не планом.
В понедельник газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов. Отмечалось, что Вашингтон
продолжает обсуждать с Киевом
урегулирование конфликта на основе своего первоначального документа из 28 пунктов, а не отдельных европейских предложений.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.