Трамп назвал сроки встречи Уиткоффа и Путина

ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется на следующей неделе.
"Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе (украинского урегулирования - ред.), умный парень, и они собираются встретиться с президентом Путиным, как я понимаю, на следующей неделе в Москве", - сказал Трамп журналистам.
По его словам, Россия назначила дату для встречи. Американский лидер не назвал точного дня, но уточнил, что дата определена на самое ближайшее будущее.
Кушнер - муж Иванки Трамп, бизнесмен и наследник миллиардного состояния. В первую администрацию Трампа он официально работал старшим советником президента, теперь он участвует в переговорах в личном качестве.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.