Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому урегулированию - РИА Новости, 26.11.2025
03:09 26.11.2025 (обновлено: 08:40 26.11.2025)
Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию.
в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп оценил переговоры с Россией по украинскому урегулированию

Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хороших переговорах с Россией по украинскому урегулированию.
"У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией", – сказал Трамп журналистам.
Продолжая говорить о переговорном процессе, он отметил, что с Украиной "все нормально".
В Киеве, добавил Трамп, хотят завершения конфликта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп рассказал, когда состоится визит Зеленского в США
