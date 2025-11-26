Силуанов высказался о введении технологического сбора

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Введение технологического сбора с 2026 года позволит сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники, и в целом для решения важнейших задач технологического суверенитета, при этом серьезно на потребительские настроения не повлияет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

"На самом деле техсбор вводится для того, чтобы сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники, радиоэлектроники. Во всяком случае такого высокотехнологического направления, в котором приняты соответствующие программы, решения правительства Российской Федерации. Поэтому этот сбор... Мы планируем, что будет введен с сентября следующего года, в следующем году запланированы небольшие объемы ресурсов - порядка 20 миллиардов рублей - а потом в полном объеме он заработает с 2027, 2028 и последующих годах", - сказал Силуанов

Объектом налогообложения выступит та электроника, где содержатся соответствующие платы, микроэлектронные устройства. "В основном, это телефоны, ноутбуки, компьютеры и так далее. Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете", - пояснил министр.

Максимальная ставка составит 5 тысяч рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие, но в целом, как предполагается, она будет значительно ниже максимальной. "Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета", - отметил он.

Сенаторы одобрили закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.

Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.

Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.

Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.

Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.