Силуанов высказался о введении технологического сбора - РИА Новости, 26.11.2025
17:12 26.11.2025 (обновлено: 17:22 26.11.2025)
Силуанов высказался о введении технологического сбора
Силуанов высказался о введении технологического сбора

Силуанов: введение техсбора в 2026 г поможет развитию микроэлектроники

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2024. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Введение технологического сбора с 2026 года позволит сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники и радиоэлектроники, и в целом для решения важнейших задач технологического суверенитета, при этом серьезно на потребительские настроения не повлияет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
"На самом деле техсбор вводится для того, чтобы сформировать источник для развития отрасли микроэлектроники, радиоэлектроники. Во всяком случае такого высокотехнологического направления, в котором приняты соответствующие программы, решения правительства Российской Федерации. Поэтому этот сбор... Мы планируем, что будет введен с сентября следующего года, в следующем году запланированы небольшие объемы ресурсов - порядка 20 миллиардов рублей - а потом в полном объеме он заработает с 2027, 2028 и последующих годах", - сказал Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Силуанов рассказал о плане по борьбе с уходом от уплаты налогов
Вчера, 13:21
Объектом налогообложения выступит та электроника, где содержатся соответствующие платы, микроэлектронные устройства. "В основном, это телефоны, ноутбуки, компьютеры и так далее. Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете", - пояснил министр.
Максимальная ставка составит 5 тысяч рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержится микроэлектронное изделие, но в целом, как предполагается, она будет значительно ниже максимальной. "Поэтому, на наш взгляд, это не повлияет серьезно на какие-то потребительские настроения, но создаст хороший источник и задел для решения важнейших задач технологического суверенитета", - отметил он.
Сенаторы одобрили закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой.
Минпромторг РФ ранее пояснял, что механизм технологического сбора разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности России с целью укрепления технологического суверенитета страны.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Силуанов раскритиковал идею изъятия сверхприбыли у банков
25 ноября, 13:24
Сбор будет уплачиваться в связи с ввозом в Россию электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, которая содержит такую базу (модули), или производством такой продукции и компонентов на территории РФ, на ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Плательщиками сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты.
Перечни промышленной продукции и компонентов, по которым уплачивается технологический сбор, а также размеры такого сбора установит правительство РФ. При этом максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждые компонент или продукцию.
Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Поскольку сбор вводится с сентября, то в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей, в 2027 году - порядка 88 миллиардов, с 2028 года - порядка 110 миллиардов рублей, говорил ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Минфин следит за бюджетной сбалансированностью, заявил Силуанов
25 ноября, 11:40
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановАлексей СазановСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Заголовок открываемого материала