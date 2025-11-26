https://ria.ru/20251126/teatr-2057673233.html
Театр из Химок победил в региональном молодежном проекте
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Актеры эстрадного музыкального театра "Мюзикл" из Химок победили в 6-м сезоне молодежного проекта "Театральный поединок", их поздравила глава горокруга Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Поздравляю актеров эстрадного музыкального театра „Мюзикл“ с победой в молодежном проекте „Театральный поединок“! Это замечательный результат, который стал возможен благодаря таланту ребят и кропотливой работе всего коллектива, включая педагогов. Спасибо вам за ваш труд и преданность искусству!" – приводит пресс-служба слова Земляковой.
В этом году в "Театральном поединке" 600 участников из 25 городов и поселков Московской области встречались на сценических площадках региона в течение года, оттачивая талант и совершенствуя актерское мастерство.
