Рейтинг@Mail.ru
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/teatr-2057668662.html
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре - РИА Новости, 26.11.2025
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре
Большой театр покажет в декабре 18 представлений балета "Щелкунчик", в январе - еще 15 представлений, следует из сообщения театра. РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T12:30:00+03:00
2025-11-26T12:30:00+03:00
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40862/07/408620743_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_20cc2b4ab3399978008d52c1a9ca0942.jpg
https://ria.ru/20251112/schelkunchik-2054371704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40862/07/408620743_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2538cc04f6f8c7300dbc02b72892e3ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр
Большой театр
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре

Большой театр в декабре покажет 18 представлений балета "Щелкунчик"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБольшой театр
Большой театр - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Большой театр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большой театр покажет в декабре 18 представлений балета "Щелкунчик", в январе - еще 15 представлений, следует из сообщения театра.
Ранее Большой театр в своем Telegram-канале сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. В сообщении также опубликованы график продаж и даты спектаклей.
Так, 2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск). 4 декабря откроются продажи на представления 27 декабря на 19.00 мск, а также на 28 и 29 декабря (по два представления - в 12.00 мск и 19.00 мск).
На четыре предновогодних спектакля 30 и 31 декабря продажи стартуют 5 декабря.
Кроме того, 3 и 4 января в Большом состоятся по два спектакля в день, 6 января - только один, в 19.00 мск. По два представления покажут с 7 по 11 января.
Сцена из балета П.И. Чайковского Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей
12 ноября, 04:50
 
Большой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала