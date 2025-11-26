https://ria.ru/20251126/teatr-2057668662.html
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре
Большой театр покажет 18 представлений балета "Щелкунчик" в декабре
Большой театр покажет в декабре 18 представлений балета "Щелкунчик", в январе - еще 15 представлений, следует из сообщения театра. РИА Новости, 26.11.2025
большой театр
большой театр
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Большой театр покажет в декабре 18 представлений балета "Щелкунчик", в январе - еще 15 представлений, следует из сообщения театра.
Ранее Большой театр
в своем Telegram-канале сообщил, что откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря в 10.00 мск. В сообщении также опубликованы график продаж и даты спектаклей.
Так, 2 декабря откроются продажи на представления 17-20 декабря, 3 декабря можно будет приобрести билеты на спектакли 21-27 декабря (26 декабря будет два спектакля - в 12.00 мск и в 19.00 мск). 4 декабря откроются продажи на представления 27 декабря на 19.00 мск, а также на 28 и 29 декабря (по два представления - в 12.00 мск и 19.00 мск).
На четыре предновогодних спектакля 30 и 31 декабря продажи стартуют 5 декабря.
Кроме того, 3 и 4 января в Большом состоятся по два спектакля в день, 6 января - только один, в 19.00 мск. По два представления покажут с 7 по 11 января.