Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии

Ленинский районный суд Владикавказа продлил на три месяца арест руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоты
2025-11-26T17:51:00+03:00
2025-11-26T17:51:00+03:00
2025-11-26T18:37:00+03:00
ПЯТИГОРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владикавказа продлил на три месяца арест руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоты, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Ленинским районным судом города Владикавказа
продлены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудников Росгвардии
и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ
(получение взятки), ст. 291 прим.1 УК РФ (пособничество в даче взятки). Судом продлены следующие меры пресечения: Голота В. И. - продлён срок содержания под стражей на три месяца до 28 февраля 2026 года", – сообщили агентству в пресс-службе.
В пресс-службе судов уточнили, что арест других задержанных сотрудников управления Росгвардии, проходящих по этому делу, также продлен на три месяца.
"Никогосов А.С., Магомедов Д.Д., Дзгоев Ю.О., Засеев Х.И., Тавасиев А.А., Магкоев Ч.Б., Цаллагов Т.В. - продлён срок содержания под стражей на 3 месяца до 28 февраля 2026 года. Кокаев А.Р. и Габуев К. М. - продлён срок домашнего ареста на 3 месяца до 28 февраля 2026 года", – добавили в пресс-службе.
В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии.
В правоохранительных органах 29 сентября сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.