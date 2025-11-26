Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии - РИА Новости, 26.11.2025
17:51 26.11.2025 (обновлено: 18:37 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/sud-2057797073.html
Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии
Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии - РИА Новости, 26.11.2025
Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии
Ленинский районный суд Владикавказа продлил на три месяца арест руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T17:51:00+03:00
2025-11-26T18:37:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251126/vzyatka-2057621367.html
https://ria.ru/20251120/dagestan-2056456848.html
владикавказ
россия
происшествия, владикавказ, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Владикавказ, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии

Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии Голоте

ПЯТИГОРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владикавказа продлил на три месяца арест руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоты, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Ленинским районным судом города Владикавказа продлены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудников Росгвардии и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим.1 УК РФ (пособничество в даче взятки). Судом продлены следующие меры пресечения: Голота В. И. - продлён срок содержания под стражей на три месяца до 28 февраля 2026 года", – сообщили агентству в пресс-службе.
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Обвиняемого во взятке мэра Владимира освободили от должности
Вчера, 11:07
В пресс-службе судов уточнили, что арест других задержанных сотрудников управления Росгвардии, проходящих по этому делу, также продлен на три месяца.
"Никогосов А.С., Магомедов Д.Д., Дзгоев Ю.О., Засеев Х.И., Тавасиев А.А., Магкоев Ч.Б., Цаллагов Т.В. - продлён срок содержания под стражей на 3 месяца до 28 февраля 2026 года. Кокаев А.Р. и Габуев К. М. - продлён срок домашнего ареста на 3 месяца до 28 февраля 2026 года", – добавили в пресс-службе.
В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии.
В правоохранительных органах 29 сентября сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве также отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
Здание верховного суда Республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Дагестане арестовали сотрудника Соцфонда, похитившего 68 миллионов рублей
20 ноября, 23:19
 
