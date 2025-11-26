Суд продлил арест главе управления Росгвардии по Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Владикавказа продлил на три месяца арест руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии Валерия Голоты, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Ленинским районным судом города Владикавказа продлены меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудников Росгвардии и иных подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 прим.1 УК РФ (пособничество в даче взятки). Судом продлены следующие меры пресечения: Голота В. И. - продлён срок содержания под стражей на три месяца до 28 февраля 2026 года", – сообщили агентству в пресс-службе.

В пресс-службе судов уточнили, что арест других задержанных сотрудников управления Росгвардии, проходящих по этому делу, также продлен на три месяца.

"Никогосов А.С., Магомедов Д.Д., Дзгоев Ю.О., Засеев Х.И., Тавасиев А.А., Магкоев Ч.Б., Цаллагов Т.В. - продлён срок содержания под стражей на 3 месяца до 28 февраля 2026 года. Кокаев А.Р. и Габуев К. М. - продлён срок домашнего ареста на 3 месяца до 28 февраля 2026 года", – добавили в пресс-службе.

В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии.