Суд подтвердил долг "Химок" перед "Зенитом"

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося футбольного клуба "Химки" требование петербургского футбольного клуба "Зенит" в общем размере свыше 77 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что основной долг составляет 68 миллионов рублей, остальное – неустойка. Основания возникновения долга пока не уточняются.

Суд в октябре включил в реестр требований кредиторов " Химок " требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей.

Кредиторами к клубу предъявлен еще ряд многомиллионных требований, многие из них пока не рассмотрены.

Арбитражный суд Московской области в сентябре по заявлению подмосковной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ( ФНС России №13 признал АНО "Футбольный клуб "Химки" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов клуба требования ФНС в общем размере свыше 448 миллионов рублей.

Конкурсным управляющим утвержден Роман Назаров из Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих "Эксперт".

Ранее "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ ) - высшей футбольной лиге страны - из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.