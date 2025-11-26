https://ria.ru/20251126/sud-2057732551.html
В Сочи осудили женщину, выложившую нацистское фото в Сеть
Суд в Сочи дал 1,5 года колонии-поселения женщине, выложившей нацистскую картинку в соцсети, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. РИА Новости, 26.11.2025
В Сочи осудили женщину, выложившую нацистское фото в Сеть
Суд в Сочи дал 1,5 года колонии-поселения женщине, выложившей нацистское фото
КРАСНОДАР, 26 ноя - РИА Новости.
Суд в Сочи дал 1,5 года колонии-поселения женщине, выложившей нацистскую картинку в соцсети, сообщила объединенная пресс-служба
судов Краснодарского края.
Как установил суд, в августе 2023 года Ирина Кострова разместила в публичном доступе на своей странице в соцсети "Одноклассники
" картинку, на которой изображен солдат, стоящий на танке, на башне которого буква "V".
"Позади солдата вооруженные люди, в небе самолеты. В руках солдата флаг нацисткой Германии, красного цвета, посреди окружность белого цвета, внутри которой крестообразный знак с загнутыми под прямым углом концами "свастика", ниже надпись "Victoria", - рассказали в пресс-службе судов.
При этом ранее Кострову уже привлекали к административной ответственности. Тогда, в мае 2023 года подсудимая уже публиковала на своей странице изображение с нацисткой атрибутикой и символикой Третьего Рейха. Продолжив публикации, она стала фигурантом уголовного дела, отметили в пресс-службе.
"Центральным районным судом города Сочи
оглашен приговор в отношении Ирины Костровой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 УК РФ
(Публичная демонстрация нацистской атрибутики и символики, совершенная лицом, подвергнутым административному наказанию за правонарушение, предусмотренное статьей 20.3 КоАП РФ)... Костровой назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
В суде Кострова свою вину не признала, отказавшись от показаний, которые давала на стадии предварительного следствия. Приговор в законную силу не вступил.