https://ria.ru/20251126/stretegiya-2057592487.html
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации - РИА Новости, 26.11.2025
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
Национальная политика РФ основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации, указано в стратегии развития... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:15:00+03:00
2025-11-26T01:15:00+03:00
2025-11-26T09:11:00+03:00
россия
владимир путин
история
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057553618.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, история, общество
Россия, Владимир Путин, история, Общество
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
Нациполитика основывается на опыте развития России как государства-цивилизации
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Национальная политика РФ основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации, указано в стратегии развития нацполитики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Государственная национальная политика основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации. На исторической территории Российского государства благодаря объединяющей роли государствообразующего русского народа, многовековому межкультурному и межнациональному (межэтническому) взаимодействию сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность народов", - говорится в документе.