Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Национальная политика РФ основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации, указано в стратегии развития нацполитики РФ.

Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.