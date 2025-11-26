Рейтинг@Mail.ru
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
01:15 26.11.2025 (обновлено: 09:11 26.11.2025)
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации
2025
Нациполитика основывается на опыте России как государства-цивилизации

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Национальная политика РФ основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации, указано в стратегии развития нацполитики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
"Государственная национальная политика основывается на историческом опыте становления и развития России как самобытного государства-цивилизации. На исторической территории Российского государства благодаря объединяющей роли государствообразующего русского народа, многовековому межкультурному и межнациональному (межэтническому) взаимодействию сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность народов", - говорится в документе.
