В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.

"Профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан, в том числе:.. проведение просветительских мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских, в том числе сепаратистских проявлений, распространения религиозного, национального радикализма", - говорится в документе.

Отмечается, что стратегия также будет включать недопущение распространения экстремистской продукции, защиту российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-технологического воздействия.

При этом документом подразумевается сохранение условий для свободного определения россиянами своей национальной принадлежности, совершенствование системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также учет цели и задач нацполитики при решении задач в миграционной сфере.