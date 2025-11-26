Рейтинг@Mail.ru
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма
01:29 26.11.2025 (обновлено: 09:09 26.11.2025)
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма
Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских
общество
россия
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556791.html
россия
общество, россия
Общество, Россия
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма

Флаг России
Флаг России . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.
«
"Профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан, в том числе:.. проведение просветительских мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских, в том числе сепаратистских проявлений, распространения религиозного, национального радикализма", - говорится в документе.
Отмечается, что стратегия также будет включать недопущение распространения экстремистской продукции, защиту российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-технологического воздействия.
При этом документом подразумевается сохранение условий для свободного определения россиянами своей национальной принадлежности, совершенствование системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также учет цели и задач нацполитики при решении задач в миграционной сфере.
