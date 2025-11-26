https://ria.ru/20251126/strategiya-2057591780.html
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма - РИА Новости, 26.11.2025
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма
Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:29:00+03:00
2025-11-26T01:29:00+03:00
2025-11-26T09:09:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556791.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b142b409f01ac127fb58bc8d2f8e85a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В стратегию нацполитики вошло предупреждение религиозного радикализма
В стратегию нацполитики вошли мероприятия по предупреждению радикализма
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики до 2036 года подразумевает проведение просветительских мероприятий для предупреждения в обществе сепаратистских проявлений, распространения религиозного и национального радикализма.
«
"Профилактика и предупреждение конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве, обеспечение равноправия граждан, в том числе:.. проведение просветительских мероприятий, направленных на предупреждение экстремистских, в том числе сепаратистских проявлений, распространения религиозного, национального радикализма", - говорится в документе.
Отмечается, что стратегия также будет включать недопущение распространения экстремистской продукции, защиту российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего деструктивного информационно-технологического воздействия.
При этом документом подразумевается сохранение условий для свободного определения россиянами своей национальной принадлежности, совершенствование системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также учет цели и задач нацполитики при решении задач в миграционной сфере.