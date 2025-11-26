Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том числе путем формирования у детей и молодежи гражданского самосознания во время учебы, а также включением в образовательные программы предметов по изучению традиционных ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.