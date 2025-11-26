Рейтинг@Mail.ru
Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 26.11.2025 (обновлено: 09:02 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057590902.html
Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе
Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе - РИА Новости, 26.11.2025
Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе
Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T01:23:00+03:00
2025-11-26T09:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969722261_0:56:3047:1770_1920x0_80_0_0_d4b55911b9a1e63d6e7d915ea2e3a780.jpg
https://ria.ru/20250610/putin-2022076904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969722261_318:0:3047:2047_1920x0_80_0_0_80103499ffb64b7ce7b4f2889049bc77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, образование - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество
Нацполитика включает изучение традиционных ценностей в учебной программе

Нацполитика включает дисциплины по традиционным ценностям в учебной программе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУченик во время урока в средней общеобразовательной школе
Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Ученик во время урока в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается в том числе путем формирования у детей и молодежи гражданского самосознания во время учебы, а также включением в образовательные программы предметов по изучению традиционных ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, укрепление общероссийской гражданской идентичности обеспечивается в том числе формированием у детей и молодежи при получении образования гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа РФ, воспитанием патриотизма.
«
"В том числе… включение в образовательные программы, реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по изучению традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - говорится в документе.
Также стратегия предполагает совершенствование образовательных программ по изучению исторического опыта взаимодействия народов РФ и значимых событий истории России, повлиявших на укрепление гражданского единства и солидарности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества
10 июня, 17:40
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала