00:58 26.11.2025 (обновлено: 08:59 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057590238.html
Создание Национального словарного фонда включили в стратегию нацполитики
Создание Национального словарного фонда включили в стратегию нацполитики

Задача по созданию Национального словарного фонда вошла в стратегию нацполитики

© Fotolia / daria_rizaСловарь русского языка
Словарь русского языка
© Fotolia / daria_riza
Словарь русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Решение задач по защите русского языка, в том числе по созданию федеральной государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", позволит укрепить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных российских ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии нацполитики размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается путем решения следующих задач… защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка РФ, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения, в том числе… создание и обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы Национальный словарный фонд", - говорится в документе.
Кроме того, в этом направлении поставлены такие задачи, как работа по переводу на русский язык произведений, созданных на языках народов России, а также их издание и распространение; реализация культурных, образовательных и научно-просветительских программ, направленных на укрепление позиций русского языка.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Попытки ряда стран ограничить русский язык представляют риск для России
11 июля, 18:39
 
