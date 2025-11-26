Создание Национального словарного фонда включили в стратегию нацполитики

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Решение задач по защите русского языка, в том числе по созданию федеральной государственной информационной системы "Национальный словарный фонд", позволит укрепить общероссийскую гражданскую идентичность на основе традиционных российских ценностей, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии нацполитики размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных культурно-исторических ценностей обеспечивается путем решения следующих задач… защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка РФ, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения, в том числе… создание и обеспечение функционирования федеральной государственной информационной системы Национальный словарный фонд", - говорится в документе.