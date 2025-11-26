В стратегия названа угрозой концентрация мигрантов на отдельных территориях

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Высокая концентрация на отдельных территориях этнических общностей, возникших на фоне миграции, является угрозой нацбезопасности РФ, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ:… к) формирование на отдельных территориях несвойственных им мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами", - говорится в документе.