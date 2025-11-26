Рейтинг@Mail.ru
00:48 26.11.2025 (обновлено: 00:51 26.11.2025)
В стратегия названа угрозой концентрация мигрантов на отдельных территориях
В стратегия названа угрозой концентрация мигрантов на отдельных территориях

Высокая концентрация несвойственных этнических общностей является угрозой для РФ

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Высокая концентрация на отдельных территориях этнических общностей, возникших на фоне миграции, является угрозой нацбезопасности РФ, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"На фоне усиливающейся нестабильности в мире все более актуальными в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений становятся проблемы, обусловленные наличием следующих внешних и внутренних угроз национальной безопасности РФ:… к) формирование на отдельных территориях несвойственных им мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами", - говорится в документе.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Российское общество объединено общим культурным кодом, указано в Стратегии
00:25
 
