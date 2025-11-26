https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556901.html
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений - РИА Новости, 26.11.2025
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, следует из... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T00:32:00+03:00
2025-11-26T00:32:00+03:00
2025-11-26T00:55:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792746023_0:127:3107:1875_1920x0_80_0_0_b3bf1a79d9b65d56a6f0ab8eb7f61fa3.jpg
https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556304.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792746023_220:0:2887:2000_1920x0_80_0_0_127904e4465974b3416633a5aefb15ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
Доля позитивно оценивающих межнациональные отношения россиян должна достичь 85%
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Указ президента России Владимира Путина
об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей:… доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания, - не менее 85%", - говорится в документе.