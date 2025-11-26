Рейтинг@Mail.ru
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
00:32 26.11.2025 (обновлено: 00:55 26.11.2025)
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений - РИА Новости, 26.11.2025
В стратегии прописали создание позитивной оценки межнациональных отношений
Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, следует из... РИА Новости, 26.11.2025
2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Доля позитивно оценивающих межнациональные отношения россиян должна достичь 85%

Доля позитивно оценивающих межнациональные отношения россиян должна достичь 85%

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Указ президента России Владимира Путина об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Оценка результатов реализации настоящей Стратегии осуществляется посредством контроля достижения к 2036 году следующих целевых показателей:… доля граждан РФ, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей в месте своего проживания, - не менее 85%", - говорится в документе.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Стратегия нацполитики обозначила проблемы межнациональных отношений
Россия
Владимир Путин
 
 
