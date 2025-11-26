https://ria.ru/20251126/strategiya-2057556002.html
В стратегии нацполитики сказано о необходимости защиты исторической правды
2025-11-26T00:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
россия
2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ, предусматривающие защиту исторической правды, подчеркнули значимость этого фактора в достижении единства граждан, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.
Указ президента России Владимира Путина
об утверждении Стратегии размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Вынесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации, предусматривающие установление принципа преемственности в развитии Российского государства, обеспечение защиты исторической правды, определение государственным языком Российской Федерации русского языка как языка государствообразующего народа, признание культуры в Российской Федерации уникальным наследием ее многонационального народа (российской нации), подчеркнули значимость этих факторов для достижения гражданского единства", - говорится в документе.