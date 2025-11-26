В стратегии нацполитики сказано о необходимости защиты исторической правды

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ, предусматривающие защиту исторической правды, подчеркнули значимость этого фактора в достижении единства граждан, следует из Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

"Вынесенные в 2020 году поправки в Конституцию Российской Федерации, предусматривающие установление принципа преемственности в развитии Российского государства, обеспечение защиты исторической правды, определение государственным языком Российской Федерации русского языка как языка государствообразующего народа, признание культуры в Российской Федерации уникальным наследием ее многонационального народа (российской нации), подчеркнули значимость этих факторов для достижения гражданского единства", - говорится в документе.