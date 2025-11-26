Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 26.11.2025 (обновлено: 09:15 26.11.2025)
https://ria.ru/20251126/strategija-2057593070.html
Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов
Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов - РИА Новости, 26.11.2025
Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов
Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает совершенствование механизмов адаптации иностранных граждан, в том числе это... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T02:15:00+03:00
2025-11-26T09:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/76/499007685_0:84:2791:1653_1920x0_80_0_0_75bf8d3e55e2a926333b1da901f30812.jpg
https://ria.ru/20250711/yazyk-2028661010.html
https://ria.ru/20251015/putin-2048501764.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49900/76/499007685_52:0:2719:2000_1920x0_80_0_0_0a08e7666de97fd9571454ca09231de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов

Совершенствование адаптации мигрантов вошло в стратегию нацполитики РФ

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Обучение мигрантов русскому языку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает совершенствование механизмов адаптации иностранных граждан, в том числе это касается освоения ими русского языка и норм поведения в российском обществе, следует из документа.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы
11 июля, 18:36
"Совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе, в том числе: создание для адаптации в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе их несовершеннолетних детей, условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития, отправления религиозных обрядов) с учетом социальных, исторических и национально-культурных особенностей субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
Стратегия также предусматривает формирование у иностранных граждан присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
К задачам в рамках реализации Стратегии отнесены формирование и развитие инфраструктуры (адаптационных центров), разработка и реализация программ содействия адаптации иностранных граждан в РФ, в том числе адаптационных курсов для трудовых мигрантов, вовлечение молодежных и детских общественных объединений в проведение мероприятий по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма, предупреждению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве.
Планируется и повышение эффективности деятельности профильных общественных советов и иных консультативных органов, созданных при органах публичной власти.
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия будет содействовать переезду разделяющих ценности страны иностранцев
15 октября, 23:27
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала