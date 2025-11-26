Стратегия нацполитики предполагает совершенствование адаптации мигрантов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года предполагает совершенствование механизмов адаптации иностранных граждан, в том числе это касается освоения ими русского языка и норм поведения в российском обществе, следует из документа.

Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

"Совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе, в том числе: создание для адаптации в Российской Федерации иностранных граждан, в том числе их несовершеннолетних детей, условий, способствующих успешному освоению ими русского языка, усвоению ими общепризнанных в российском обществе норм поведения (правил общежития, отправления религиозных обрядов) с учетом социальных, исторических и национально-культурных особенностей субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

Стратегия также предусматривает формирование у иностранных граждан присущих российскому обществу правосознания и правовой культуры, приобщению их к традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

К задачам в рамках реализации Стратегии отнесены формирование и развитие инфраструктуры (адаптационных центров), разработка и реализация программ содействия адаптации иностранных граждан в РФ, в том числе адаптационных курсов для трудовых мигрантов, вовлечение молодежных и детских общественных объединений в проведение мероприятий по укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма, предупреждению конфликтов на национальной (этнической) и (или) религиозной почве.