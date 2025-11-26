Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранной лексикой

«

"Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей обеспечивается путем решения следующих задач: а) защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения, в том числе... популяризация использования молодежью в профессиональной и личной коммуникации русского литературного языка, противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - говорится в документе.