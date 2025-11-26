Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранной лексикой
01:50 26.11.2025 (обновлено: 09:13 26.11.2025)
Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранной лексикой
Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранной лексикой
Стратегия нацполитики предусматривает борьбу с иностранной лексикой

Борьба за чистоту языка станет одной из задач стратегии нацполитики РФ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Стратегия национальной политики РФ в числе других задач предполагает борьбу с излишним использованием иностранной лексики молодежью и популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Укрепление общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей обеспечивается путем решения следующих задач: а) защита, поддержка и развитие русского языка как государственного языка Российской Федерации, как языка государствообразующего народа и как родного языка, а также продвижение русского языка как языка межнационального общения, в том числе... популяризация использования молодежью в профессиональной и личной коммуникации русского литературного языка, противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - говорится в документе.
Также в числе задач обозначены создание оптимальных условий для использования русского языка, совершенствование преподавания русского языка и повышение качества владения им.
